Nick Saban devient brutalement honnête à propos de l’accident d’Henry Ruggs

L’ancien receveur de l’Alabama Henry Ruggs III a été impliqué dans un accident de voiture mortel la semaine dernière.

Ruggs, le joueur le plus rapide du NFL Combine 2020, a été repêché par les Raiders de Las Vegas au premier tour avec la 12e sélection globale. En une saison et demie professionnelle, il a démontré un certain nombre de compétences qui donnaient l’impression qu’il aurait une carrière extrêmement réussie.

Malheureusement, tout a changé le 2 novembre lorsqu’il s’est retrouvé au centre d’un accident de voiture qui a laissé une jeune femme et son chien morts. Au moment de l’accident, Ruggs aurait un taux d’alcoolémie égal au double de la limite légale du Nevada et voyageait à 156 milles à l’heure.

Ruggs a été accusé de conduite sous l’influence de l’alcool ayant entraîné la mort et de conduite imprudente. Il est en train de regarder vers le bas le baril d’une peine de prison extrêmement longue.

Mercredi, l’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, a choisi d’aborder ce qui s’était passé sans détour et en toute transparence.

« Nos pensées et nos prières vont certainement à toutes les personnes impliquées dans cette situation tragique, en particulier les victimes », a-t-il déclaré.

« Nos pensées et nos prières sont certainement avec eux. Mais nos pensées et nos prières vont certainement à Henry, sa famille. C’est quelque chose dont beaucoup de gens peuvent apprendre. Beaucoup de joueurs dans notre équipe. Quand nous disons mettre les gens au défi de faire de bons choix et de bonnes décisions, faites ce qu’il faut. Parce que parfois les conséquences peuvent être dévastatrices.

Saban a poursuivi en reconnaissant que les retombées de cela changeront la vie de Ruggs pour toujours.

« Et ces conséquences vont probablement être assez dévastatrices pour Henry », a-t-il concédé. « Nous l’aimons. Nous allons le soutenir à travers cela. Mais nous avons aussi beaucoup de compassion pour les victimes et nos pensées et nos prières les accompagnent également. »

Au lendemain de l’accident, des détails supplémentaires sur ce que Ruggs avait fait cette nuit fatidique ont lentement commencé à apparaître. Ils se réunissent pour brosser un tableau triste.

Comme l’a dit Saban, la vie de Ruggs ne sera plus jamais la même après cela. Il a causé deux morts – ce n’est pas quelque chose que vous pouvez oublier.

Quelle que soit la façon dont vous regardez cela, une tragédie s’est produite. Et passer à autre chose sera extrêmement difficile pour toutes les parties concernées.

