Nick Saban lance joyeusement Eli Manning d’un tube dans une nouvelle émission ESPN

Dans sa nouvelle émission ESPN +, Eli’s Places – qui ressemble moins à une émission de football universitaire qu’à une série Hallmark sur un veuf avec des secrets – Eli Manning explore les traditions de plusieurs écoles de football notables. Et à en juger par l’apparence de la bande-annonce, NOUS SOMMES DANS UNE SAISON DE HIJINKS CLASSIQUES DE MANNING mélangés à ce qui semble être une émission légitimement divertissante sur la culture du football universitaire.

J’ai regardé la bande-annonce environ 80 fois. OK, j’ai regardé les mêmes cinq secondes de la bande-annonce environ 80 fois. Parce qu’il est possible que je n’ai jamais rien vu de plus sain ou divertissant que Nick Saban criant « ROLL TIDE, BABY » depuis son hors-bord avant de lancer Eli sur un tube fluvial.

(Voir par vous-même autour de la marque 0:35)

Tout d’abord, il y a l’attrait évident de regarder Nick Saban faire N’IMPORTE QUOI dans un cadre détendu où il ne semble pas accablé par l’attente d’être le meilleur dans son travail. Regardez ce gars ordinaire! Il a un hors-bord ! Et petits-enfants ! Il boira peut-être une bière plus tard en regardant un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, mais à la réflexion, l’herbe ne va pas se tondre toute seule !

Mais finalement, et je dis cela en tant que fan des Giants qui partage une alma mater avec un grand nombre de Mannings, je suis absolument accro à regarder Eli en mode doofus. Et quand il crie « NON ! NnnnnAHHHHH !” avant de perdre son emprise et de m’écraser dans l’eau, je perds la tête. Ce gars a gagné DEUX SUPER BOWLS. Il est PÈRE D’ENFANTS. Et le voilà, 40 ans, torse nu et s’accrochant à la vie pendant que le meilleur entraîneur de football universitaire de l’histoire essaie activement de le faire paraître stupide.

Je me fiche que ce soit (probablement) scénarisé. Je m’en fiche si Saban a seulement accepté de le faire dans le cadre de sa stratégie de recrutement pour le neveu d’Eli, Arch. C’est une chose pure et saine à une époque où tout est généralement mauvais et cela suffit à mériter des éloges.

…mais sérieusement, va le regarder à nouveau.