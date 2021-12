Nick Sandmann règle un procès en diffamation avec NBC pour une somme « confidentielle »

Un autre média d’information libéral incliné a ressenti l’aiguillon de la justice. Dans un tweet du vendredi soir de l’homme diffamé lui-même, l’ancien élève du lycée de Covington, Nicholas Sandmann, a annoncé qu’il avait réglé son procès en diffamation avec NBC News pour un montant d’argent non divulgué.

Avec peu de fanfare, Sandmann a posté un tweet disant : « En ce moment, je voudrais publier que NBC et moi sommes parvenus à un accord. Les conditions sont confidentielles. La victoire lucrative est survenue après une longue bataille juridique s’étalant sur des années avec certains « énorme victoire[s] » le long du chemin.

À ce stade, je voudrais publier que NBC et moi sommes parvenus à un règlement. Les termes sont confidentiels. – Nicholas Sandmann (@N1ckSandmann) 17 décembre 2021

Sandmann a poursuivi NBC pour plus de 250 millions de dollars après qu’ils l’aient, ainsi que de nombreux autres réseaux, diffamé en tant que raciste pour s’être arrêté alors qu’il était agressé par des radicaux de gauche dans les escaliers du Lincoln Memorial. Il était là en voyage pour assister à la Marche pour la vie en 2019.

Dans un entretien avec la co-animatrice de Today Savanna Guthrie, Sandmann a été accusé d’avoir eu tort ce jour-là. « Est-ce que vous sentez, d’après cette expérience, que vous devez des excuses à quelqu’un ? Voyez-vous votre propre faute de quelque manière que ce soit », a-t-elle grillé l’adolescent innocent.

Parmi les autres médias libéraux, il a été poursuivi pour diffamation CNN et Le Washington Post, qui ont tous deux été poursuivis pour plus de 250 millions de dollars chacun. Il en fait a pris du temps à CNN pour signaler qu’ils étaient poursuivis par l’élève du secondaire qu’ils tentaient de calomnier.

Sandmann réglé avec CNN début 2020 pour un montant non divulgué également. Et le procès contre La poste a été réglé à l’été de la même année. De plus, la poursuite contre The Post a été réglée le jour de son 18e anniversaire. Encore une fois, le montant n’a pas été divulgué.

Le montant combiné pour lequel CNN, NBC et The Post étaient utilisés était de plus de 800 millions de dollars. Mais au printemps 2020, Sandmann et son équipe juridique élargi la portée Parmi les points de vente qu’il poursuivait, citons ABC, CBS, Gannett, The New York Times et Rolling Stone.

Le mois dernier, Sandmann a écrit un éditorial pour le Daily Mail basé au Royaume-Uni où il a conseillé l’innocent auto-défenseur Kyle Rittenhouse pour avoir poursuivi les médias pour diffamation. « Est-ce que Kyle devrait poursuivre ? Cela dépend d’abord de ce qui se passe au cours du procès, car ces éléments entreraient en jeu s’il était reconnu coupable. Cependant, si Kyle est innocent, cela créerait un chemin plus facile vers la victoire », a-t-il écrit.

Rittenhouse a semblé prendre à cœur les conseils de Sandmann car, lors d’une interview exclusive avec Tucker Carlson de Fox News Channel après le procès, Rittenhouse semblait faire allusion des procès en diffamation étaient en cours.

« J’ai de très bons avocats qui s’occupent de cela en ce moment. Donc, j’espère qu’un jour, il y en aura – il y aura une responsabilité pour leurs actions qu’ils ont faites », a-t-il déclaré à Carlson tout en disant à plusieurs reprises s’être senti « diffamé » par les médias libéraux.

Sur ses propres combats juridiques avec les médias, Sandmann a ajouté :

Personnellement, je suis toujours impliqué dans six poursuites médiatiques à l’approche de janvier, marquant le troisième anniversaire de la confrontation à la Marche pour la vie. Donc, si Kyle est prêt à assumer un autre fardeau au début de sa vie, avec l’acceptation que cela pourrait n’aboutir à rien, je réponds, essaie et tiens les médias pour responsables.