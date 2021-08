Nick Sears pourrait être l’un des plus jeunes mineurs de Bitcoin au monde Crypto new media

À 19 ans, Nick Sears pourrait être l’une des personnes les plus jeunes au monde à faire carrière dans le bitcoin. Il y a deux ans, Sears a construit une ferme d’extraction de bitcoins à Washington et a depuis fait de cette ferme son entreprise. Il détourne le regard de la voie universitaire traditionnelle et envisage un avenir dans lequel il se consacre entièrement à la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière.

Nick Sears dit “Au revoir” au Collège, “Bonjour” à BTC Mining

À l’heure actuelle, Sears s’est complètement investi dans son travail – à tel point qu’il vit actuellement dans une pièce au sein de la société minière. Il dit que sa chambre est insonorisée et qu’il ne peut donc pas entendre les plates-formes minières toute la journée, ce qui est bien car il dit qu’elles sont extrêmement bruyantes et qu’elles l’empêcheraient de dormir ou de se concentrer sur autre chose si sa chambre n’avait pas été conçue en de telle sorte.

Il déclare:

Ma chambre est insonorisée, donc je n’entends pas les machines quand je ferme ma porte, mais elles sont vraiment bruyantes si j’ai la porte ouverte.

Sears dit qu’il aime faire partie de l’action à chaque instant, mais il ne veut pas non plus faire les 30 minutes de route chaque jour depuis la maison de ses parents. Ainsi, vivre dans l’entreprise minière est le meilleur choix pour lui. Il est un mineur de bitcoin complètement autodidacte et a passé les deux dernières années à se renseigner sur le fonctionnement des machines minières et sur la façon dont elles peuvent être réparées. Il est convaincu que ce qu’il a appris jusqu’à présent est considérablement plus précieux que tout ce qu’il pourrait obtenir dans un cadre universitaire. Il expliqua:

Je ne pense pas du tout à aller à l’université, juste à approfondir mes connaissances dans les réparations des mineurs.

Et pourtant, selon les mineurs, le travail et les activités qui accompagnent l’extraction de BTC de la blockchain ne sont pas toujours glamour. Thomas Heller – directeur commercial de Compass Mining – a déclaré dans une récente interview :

Si vous avez visité l’un de ces centres de données, la première chose que vous remarquerez est à quel point ils sont vastes et impressionnants. Ils sont énormes. Il y a tellement de bruit et il y a tellement de chaleur. Il y a tellement d’action en cours. C’est assez cool d’entrer pour la première fois dans un centre de données qui exploite du bitcoin, car vous pouvez vraiment connecter les aspects intangibles du bitcoin en tant que monnaie, avec la nature physique de ces machines consommant de l’énergie et effectuant ces collectes… Quand nous sommes arrivés ici pour la première fois , cependant, nous installions des racks, créions l’infrastructure réseau pour Internet, et nous devions essentiellement tout câbler.

Chaque jour est différent

Selon Sears, l’une des meilleures choses à propos de l’extraction de bitcoins est qu’il n’y a pas de journée de travail définie, et il peut donc toujours s’attendre à des défis inattendus. Il a dit:

C’est ce qui est cool dans ce travail.

Mots clés: Bitcoin Mining, ferme minière, Nick Sears