Nick Stahl de Fear The Walking Dead explique le nouveau méchant Teddy et son “ culte ” souterrain

Spoilers majeurs ci-dessous pour le dernier épisode de Fear the Walking Dead, alors soyez prévenu!

Bien que Fear the Walking Dead s’éloigne de l’approche épisodique anthologique qui a rendu le premier lot d’épisodes si distinct et acclamé, je suis toujours convaincu que la saison 6 est la meilleure série de zombies à ce jour. L’épisode 11, “The Holding”, a définitivement gardé ces points de vue intacts avec son introduction tant attendue au groupe méchant “End Is The Beginning” et à son chef barbu Teddy, comme le montre le vétérinaire de Smallville John Glover. Comme certains des meilleurs antagonistes de la franchise Dead, ce groupe culte n’est pas à 100% diabolique, même s’il est alimenté par des idées qui sonnent initialement totalement batshit.