L’acteur a également rappelé la lutte de son défunt co-vedette de « Bully », Brad Renfro, contre la dépendance, affirmant que quelqu’un devait veiller sur lui sur le plateau pour le garder sobre.

Nick Stahl a parlé franchement de ses années de lutte contre la toxicomanie, affirmant qu’elle est finalement devenue si incontrôlable qu’il a « passé du temps dans la rue » et à Skid Row pour trouver sa prochaine solution.

« Les choses ont vraiment mal tourné pour moi », a admis l’acteur de 41 ans au Hollywood Reporter. « C’est une histoire d’enfant-acteur horriblement cliché, mais j’avais une relation très inhabituelle avec la drogue et l’alcool. Je n’ai jamais eu de pédale de frein avec.

.

Son combat contre la dépendance commencera à l’âge de 13 ans lorsqu’il essaiera de l’alcool, l’appelant sa «première expérience spirituelle». « Soudain, je me suis libéré de la pensée, de l’inconfort. Je me sentais bien dans ma peau et je n’avais jamais vraiment ressenti ça avant.

Il a évolué vers des drogues plus dures comme la cocaïne et la méthamphétamine après avoir déménagé à Los Angeles à l’âge de 16 ans, où il a découvert que son travail était implacablement affecté par les abus.

« J’avais à peu près la gueule de bois pour chaque jour de travail que j’ai jamais fait », a-t-il expliqué. « En tant qu’enfant, au début de la vingtaine, à travers tous les films, à travers ‘In the Bedroom’, à ‘Terminator’, à ‘Carnivàle’, à travers tout ça.»

Après avoir été choisi aux côtés de Brad Renfro dans « Bully » en 2001, le natif du Texas a déclaré qu’il avait d’abord vu comment sa vie pourrait se terminer s’il continuait dans cette voie, alors que Renfro « partageait » « l’affliction » de Stahl.

« Il était plus grave dans sa dépendance que moi », a déclaré Stahl à propos de Renfro. «Il a juste progressé à un point où il devait avoir quelqu’un sur le plateau avec lui pour le garder sobre. Je me souviens avoir senti mon cœur aller vers lui, juste faire face à quelque chose qui était plus grand que lui et il essayait juste de fonctionner.

Un an avant que Renfro ne finisse par mourir d’une overdose en 2008 à l’âge de 25 ans, la propre toxicomanie de Stahl « a commencé à devenir horrible assez rapidement » et il s’est inscrit en cure de désintoxication. Deux ans plus tard, il tenterait un deuxième passage en cure de désintoxication et un déménagement à Austin.

Malgré son mariage et l’accueil d’une fille au Texas, Stahl finira par retourner à Hollywood, où sa dépendance le conduira à plusieurs arrestations et à un rapport de personnes disparues déposé par sa femme.

Bien que les rumeurs le faisaient vivre à Skid Row à l’époque, il a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas, affirmant qu’il ne fréquentait Skid Row que parce qu’il s’agissait d’un « marché de la drogue ouvert ». Il a également déclaré qu’il n’avait jamais été sans abri – mais qu’il « passait du temps dans la rue » pour nourrir sa dépendance.

En 2012, il s’est éloigné du théâtre pour se concentrer sur son rétablissement. « Non seulement j’ai appris à vivre comme une personne sobre, ce que je ne savais pas faire, mais j’ai appris à avoir une vie en dehors de l’entreprise.

Une fois qu’il a trouvé la stabilité et la clarté, Stahl a déclaré qu’il avait également redécouvert sa passion pour le jeu d’acteur. Mais son rétablissement passera toujours en premier. « C’est plus important pour moi que de faire des films », a-t-il déclaré à la publication.

Maintenant clean depuis quatre ans et avec quelques projets à son actif, Stahl a déclaré qu’il ne tenait pas sa carrière d’acteur pour acquis. « Je travaille beaucoup plus dur maintenant. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance pour la toxicomanie de SAMHSA au 1-800-662-HELP.

