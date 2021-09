Nick Wooster s’associe à Kuon sur Capsule – WWD

Kuon a fait équipe avec le consultant en mode Nick Wooster sur une collection capsule lancée exclusivement chez Initial Gentleman à Hong Kong et en Chine et dans le monde via InitialGentleman.com.

Le designer de Wooster et Kuon, Shinichiro Ishibashi, a commencé leur relation en 2016 lors de la création de la ligne et est resté en contact depuis lors. Selon Wooster, « La collaboration entre Kuon et moi a été l’occasion pour chacun d’entre nous d’explorer notre amour des vêtements. Je suis le plus attiré par l’esthétique Kuon qui repose sur la durabilité, l’artisanat et le patrimoine. Ce sont des thèmes qui, je crois, résonnent avec les hommes partout dans le monde. C’est un partenariat qui fusionne les cultures de l’Est et de l’Ouest.“

La collection Kuon x Nick Wooster présente des travaux manuels traditionnels japonais tels que le Sashiko, une technique de patchwork cousue à la main, et utilise des vêtements militaires américains et européens vintage recyclés, des chinos et des kimonos en soie japonais.

Ishibashi a travaillé pour un maître tailleur à Tokyo après avoir obtenu son diplôme du Bunka Fashion College à Tokyo avant de lancer sa propre collection il y a cinq ans centrée sur les techniques de patchwork Boro et de couture Sashiko. Kuon est vendu dans plus de 40 magasins à travers le monde, dont International Gallery Beams, IN et Baycrew’s au Japon, Jack Straw à Seattle, No Man Walks Alone, SKP à Pékin, Initial Gentleman à Hong Kong et en Chine, et Workshop en Nouvelle-Zélande.