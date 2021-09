Nickelback repousse le procès pour violation du droit d’auteur de ‘Rockstar’ à la suite d’une tentative de licenciement

Il y a environ deux semaines, Nickelback a doublé sa tentative de rejeter une action en justice pour violation du droit d’auteur centrée sur “Rockstar”. Mais cet effort de grande envergure pour mettre fin à la confrontation dans la salle d’audience ne semble pas avoir été couronné de succès, car le groupe de rock basé en Alberta a maintenant déposé une réfutation point par point de l’action.

La bataille juridique pour violation du droit d’auteur a débuté l’année dernière, lorsqu’un certain Kirk Johnston, le chanteur principal d’un groupe de rock nommé Snowblind Revival, a déposé une plainte auprès d’un tribunal fédéral du Texas natal de son groupe. Le tube de Nickelback en 2005 “Rockstar”, a déclaré Johnston, avait été arraché à l’effort “Rock Star” de son groupe en 2001, que l’acte aurait présenté “à une grande variété de labels”.

“Les commentaires généraux des dirigeants de ces labels étaient très positifs à propos du groupe”, a déclaré le procès initial, “mais plus particulièrement à propos de la composition de Johnston Rock Star.” Sur la base de ces commentaires, Snowblind Revival a envoyé des morceaux dont “Rock Star” aux grands labels sur CD, selon la plainte, Nickelback aurait ainsi obtenu “un accès direct” à la chanson.

De plus, une quantité « substantielle » de la musique de la plus ancienne des deux pistes a fait son chemin sur « Rockstar » de Nickelback, a allégué le plaignant, y compris de grandes « parties du tempo, de la forme de la chanson, de la structure mélodique, des structures harmoniques et des thèmes lyriques. . ” En passant, le procès de longue date pour violation du droit d’auteur “7 Rings” contre Ariana Grande – dans lequel le plaignant Josh Stone a déclaré qu’il avait joué son morceau “You Need It I Got It” pour les dirigeants d’Universal Music Group, y compris Thomas, collaborateur de longue date de Grande. Brown – conclu en juin.

Pour en revenir au différend entre Nickelback et Johnston, cependant, l’ancien parti n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a tenté de classer l’affaire, déclarant sans ambages que “les deux chansons ne se ressemblent pas”.

De plus, les défendeurs ont allégué que le demandeur avait omis de divulguer les détails de ses prétendues réunions avec les supérieurs de la maison de disques, “tels que les noms des représentants de la maison de disques qu’il aurait rencontrés, où les réunions ont eu lieu, ou même quand les réunions ont eu lieu. Plus immédiatement, les défendeurs ont également affirmé que Johnston n’avait pas établi comment sa chanson “aurait pu se retrouver entre les mains des membres individuels de Nickelback”.

Malgré ces déclarations et des déclarations similaires contestant la validité des allégations du plaignant, l’affaire semble sur le point de se poursuivre, et Nickelback ainsi que des co-accusés, dont Warner Music Group et Live Nation, ont repoussé les réclamations individuelles du plaignant, révèle une nouvelle réponse. .

Souscrivant aux éléments de base du procès – ceux concernant la programmation de Nickelback, l’emplacement d’Atlantic Records et d’autres détails similaires – les défendeurs réfutent chacune des allégations concernant la prétendue violation de “Rock Star”. “Les défendeurs nient spécifiquement avoir copié quoi que ce soit de la composition du demandeur Rock Star, ou avoir enfreint les droits allégués du demandeur de quelque manière que ce soit”, lit-on en partie dans le document.

Enfin, Nickelback présente 14 moyens de défense affirmatifs contre le procès pour violation du droit d’auteur, qui prétendument “ne présente pas des faits suffisants pour constituer une demande de réparation”. La plus notable de ces défenses affirmatives concerne peut-être les spécificités de la propriété du droit d’auteur de « Rock Star », car Johnston « ne possède pas de droit d’auteur sur » la piste ou ce « le prétendu droit d’auteur est invalide et/ou inapplicable ». De plus, “les éléments” de la chanson plus ancienne existent prétendument “dans l’art antérieur ou sont dans le domaine public, et ne peuvent donc donner lieu à une revendication de droit d’auteur”.

Plus au fur et à mesure que cela se développe.