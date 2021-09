Nickelback riposte au chanteur texan à propos d’un procès pour violation du droit d’auteur de “Rockstar”

NICKELBACK a riposté à un chanteur texan pour une action en justice pour droit d’auteur affirmant que le groupe de rock avait arraché sa chanson à succès de 2005 “Rock star” d’une piste précédente appelée “Rock star”.

Kirk Johnston a déposé une plainte contre NICKELBACK membres Tchad Kroeger, Michael Kroeger, Ryan Peake et Daniel Adair, ainsi que l’ancien label du groupe Records de Roadrunner et Warner Chappell Music, Inc. et Live Nation Entertainment, Inc. alléguant que le NICKELBACK copié sa composition musicale originale, “Rock star”, qu’il a écrit en 2001 alors qu’il était membre du groupe RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGES.

En août 2001, RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGES créé un enregistrement principal de “Rock star”, ainsi que trois autres chansons originales. Le groupe a fait 15 copies de l’enregistrement principal et les a envoyées à plusieurs maisons de disques, dont Groupe de musique universel et Groupe de musique Warner, dont Roadrunner Records, Inc. et Warner Chappell Musique, Inc. sont des filiales indirectes en propriété exclusive. Johnston allègue que NICKELBACK avait un accès direct à Johnstoncomposition musicale de “Rock star” en conséquence de RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGESles efforts de commercialisation de.

En janvier 2005, NICKELBACK sorti la chanson “Rock star” sur son album “Toutes les bonnes raisons”. Johnston allègue qu’« une quantité substantielle de la musique dans ‘Rock star’ est copié de [his] composition originale ‘Rock star’“, y compris “le tempo, la forme du morceau, la structure mélodique, les structures harmoniques et les thèmes lyriques”.

Maintenant, dans une réponse à Johnstonla plainte initiale de, NICKELBACK a déclaré que “les deux chansons ne se ressemblent pas”. Le groupe a poursuivi en disant que “Johnston n’a pas identifié de similitudes lyriques spécifiques entre les œuvres en cause ; il ne pouvait que désigner les titres des deux œuvres et les « thèmes lyriques ». Les titres ne sont pas protégeables par le droit d’auteur et leur similitude ne peut donner lieu à une action en contrefaçon. Le droit d’auteur ne protège pas non plus le thème lyrique banal d’imaginer être une rock star.”

NICKELBACK écrit dans le document du tribunal : « Quant à la musique, il est évident pour un observateur ordinaire que l’enregistrement sonore de [Johnston‘s song] a un rythme de guitare régulier et entraînant, alors que [NICKELBACK‘s ‘Rockstar’] ne le fait pas et est évidemment plus lent. Les deux chansons ne sont pas dans la même tonalité ; [Johnston‘s song] est dans une tonalité majeure, alors que [NICKELBACK‘s ‘Rockstar’] est à la fois dans les tonalités majeures et mineures. De plus, les styles des deux œuvres sont différents. Même [Johnston] reconnaît que son groupe RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGES et NICKELBACK jouer différents genres de musique : « Contrairement à NICKELBACKson hard rock, RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGES serait considéré comme un groupe de rock alternatif avec des racines plus indie/éclectiques.’ Et surtout, les mélodies de [Johnston‘s song] et [NICKELBACK‘s ‘Rockstar’] ne sonne rien de semblable.”

NICKELBACK a également souligné que Johnston « ne fournit aucun détail » sur ses prétendues réunions avec des responsables de la maison de disques, « tels que les noms des représentants de la maison de disques qu’il aurait rencontrés, où les réunions ont eu lieu, ou même quand les réunions ont eu lieu ». Le groupe a également affirmé que Johnston « n’a invoqué aucun moyen par lequel [his song] aurait pu se retrouver entre les mains des membres individuels de NICKELBACK qui a composé ‘Rock star’. Aucune de ces allégations ne décrit une chaîne d’événements qui relie [Johnston‘s song] à la création de [NICKELBACK‘s ‘Rockstar’].”

Johnston demande des dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur et une injonction contre toute autre violation.

Le mois dernier, juge d’instance Susan Hightower a déclaré dans son rapport et sa recommandation au juge Robert Pitman du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas qui Johnstonla plainte de suffisamment alléguée NICKELBACKles membres de ont eu accès à sa chanson “Rock star”.

“Johnston a allégué des faits suffisants pour élever son droit à réparation au-dessus du niveau spéculatif, ce qui est tout ce qui est requis au stade de la plaidoirie », Haute tour mentionné.

NICKELBACK avait affirmé que Johnston ne peut pas formuler une réclamation pour violation du droit d’auteur parce que « fondamentalement, les œuvres en cause ne sont pas substantiellement similaires à un observateur ordinaire ». Ils ont fait valoir que les œuvres sont si dissemblables qu’elles détruisent Johnstonréclamation de violation du droit d’auteur en tant que question de droit.

Après avoir écouté les deux chansons, Haute tour a conclu qu’il est possible pour un juré raisonnable de déterminer que les œuvres partagent des éléments protégeables. Qu’il s’agisse Johnston sera en mesure de produire la preuve que ces similitudes atteignent le niveau « substantiel » ou « frappant » au vu de NICKELBACKle niveau d’accès n’a pas encore été déterminé, a-t-elle déclaré.