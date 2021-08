Nickelback travaille sur un nouvel album studio : « Ce sera fait quand ce sera fait »

NICKELBACK bassiste Mike Kroeger a confirmé à Tulsa Music Stream que lui et ses compagnons de groupe travaillaient sur le suivi de 2017 “Nourrir la machine” album. « Cela se produit en ce moment », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET. “La musique est composée et enregistrée au Canada. Nous étions là-bas, et quelque chose est arrivé et notre producteur a dû prendre un congé. J’ai donc saisi cette opportunité pour [return home] à Los Angeles en famille et passer un peu de temps à la maison. Mais je retournerai là-bas dans quelques semaines pour le récupérer.”

On lui a demandé s’il y avait une date de sortie provisoire pour le nouveau NICKELBACK album, Mike a déclaré: “Les dates de sortie sont principalement fixées par des intérêts commerciaux, comme les maisons de disques et autres. Nous n’en avons pas. Nous nous gérons depuis environ un an. Donc, la réponse est non. Nous faisons cela dans notre emploi du temps, à notre propre rythme, et ce sera fait quand ce sera fait. Parce que nous avons fait exploser les délais dans le passé beaucoup de fois. Parce que nous pensons que vous pouvez faire un bon disque et être en retard, mais vous ne pouvez pas, ou vous ne devriez pas, faire un disque de merde pour être à l’heure. Ainsi, nous ne serons pas pressés par le temps. Et dans ce cas, nous n’avons pas à nous en soucier, parce que nous sommes selon notre propre horaire. Nous faisons ce que nous voulons quand nous voulons le faire. Nous payons pour tout. Personne ne peut nous dire quoi faire. Nous devons juste décider quand nous voulons partir en tournée. Il s’avère que nous « réservons une tournée pour l’été prochain. Nous devrons donc préparer certaines choses et les diffuser aux gens avant cela. »

NICKELBACK guitariste Ryan Peake a déclaré en avril 2020 que le documentaire du groupe – qui est en préparation depuis au moins quelques années – était « très proche d’être publié ».

Août dernier, NICKELBACK a sorti un clip pour sa reprise de LE GROUPE CHARLIE DANIELS classique “Le diable est descendu en Géorgie”. Honorer Daniels, décédé en juillet 2020, NICKELBACK guitariste invité Dave Marton pour les rejoindre sur une reprise de la tristement célèbre histoire classique – en hommage à Danielsl’influence de sur leur carrière et l’héritage laissé.

NICKELBACK‘s “Toutes les bonnes raisons : édition étendue du 15e anniversaire” est sorti sous forme de coffret de deux CD en octobre et est également disponible en numérique sur toutes les plateformes de streaming. La collection comprend une nouvelle version remasterisée de l’album original de 2005, une sélection de faces B et un enregistrement de concert live de 2006.

Depuis sa formation en Alberta, Canada en 1995, NICKELBACK s’est imposé comme l’un des actes les plus viables et les plus importants sur le plan commercial des trois dernières décennies. NICKELBACKLe succès de s comprend des ventes mondiales de plus de 50 millions d’unités, solidifiant leur statut comme l’un des actes les plus vendus de tous les temps.

Avec plus de 23 singles et fans en tête des charts dans le monde entier, NICKELBACK compte douze tournées mondiales consécutives à guichets fermés, jouant devant plus de huit millions de fans purs et durs.



Mike Kroeger de Nickelback – Tulsa Music Stream Épisode 39 Tulsa Music Stream interviewe Michael Kroeger, bassiste de Nickelback. Présenté par Tulsa Music Stream et Identity Merch. Commandité par Identity Merch, DEB Concerts, GreggShipman.com, Okie PC et Surviving Rocklahoma.



