Nickelodeon a discrètement supprimé certains épisodes de SpongeBob SquarePants, mais Internet a pris d’assaut

CNN a récemment rapporté qu’un épisode de la 12e saison de l’émission, «Kwarantined Crab», dans lequel un inspecteur de la santé vient au Krusty Krab et découvre un cas de «Clam Flu», ne sera pas diffusé. Dans l’épisode, l’inspecteur de la santé met les clients en quarantaine, tandis que ceux qui sont supposés avoir le virus sont évités et jetés dans un congélateur. Selon certaines sources, l’épisode n’a jamais été diffusé en raison des sensibilités entourant la pandémie mondiale et réelle, a déclaré un porte-parole de Nickelodeon à CNN Business. Le deuxième épisode retiré des services de streaming est l’épisode préféré des fans, «Mid-Life Crustacean», où SpongeBob et Patrick essaient de faire en sorte que M. Krabs se sente à nouveau jeune en pénétrant par effraction dans la maison d’une femme pour voler ses sous-vêtements. Cet épisode n’a pas été en rotation depuis 2018 parce que certains éléments de l’histoire n’étaient pas adaptés aux enfants, selon un porte-parole de Nickelodeon.