Nickelodeon All-Star Brawl a un Wavedashing de style Smash

Les gens derrière le prochain combattant de plate-forme Nickelodeon All-Star Brawl ont publié aujourd’hui une pléthore de séquences de gameplay, y compris une vidéo de panne qui montre la mascotte de la chaîne de dessins animés, Spongebob Squarepants, exécutant l’une des techniques de mouvement les plus importantes du genre, le wavedash. Et, oh mon dieu, est-ce beau.

Wavedashing joue un rôle énorme dans la compétition de haut niveau Super Smash Bros. Melee (et, dans une moindre mesure, Super Smash Bros. Ultimate). En esquivant à plusieurs reprises l’air dans le sol, les joueurs peuvent rapidement couvrir le sol grâce à la physique du slide-y du moteur Smash. Les développeurs de Nickelodeon All-Star Brawl étaient ouverts à l’idée que le wavedash soit dans le jeu lorsqu’il a été annoncé pour la première fois cet été, mais c’est toujours très amusant de le voir en mouvement.

Même en ignorant l’excitation des vagues, Nickelodeon All-Star Brawl est très proche de ses racines Super Smash Bros. Les matchs tournent autour de l’augmentation du pourcentage de dégâts de votre adversaire et de leur suppression de l’écran. L’arsenal de chaque personnage est composé d’une collection d’attaques normales et de mouvements spéciaux. Les coups de type Smash font partie des meilleurs outils pour vaincre les joueurs à des pourcentages élevés.

Mais Nickelodeon All-Star Brawl s’écarte également de Smash de plusieurs manières convaincantes. Maintenir la gâchette gauche empêche les personnages de se détourner des adversaires, ce qui permet de battre en retraite sans compromis sur le mouvement. Il existe un système intégré de pierre-papier-ciseaux qui dicte la manière dont les attaques hautes, moyennes et basses interagissent. Tous les projectiles peuvent être réfléchis plusieurs fois, augmentant en force et en vitesse à chaque volée. Vous êtes même capable de saisir des projectiles dans les airs et de les transporter avant de les renvoyer.

Si tout cela semble un peu compliqué pour un jeu occasionnel, ne vous inquiétez pas : Ludosity se consacre à créer un jeu qui brille également en dehors des tournois.

“Mon approche de la question décontractée contre compétitive est la même qu’avec Slap City”, a déclaré le designer en chef Elias Forslind à Kotaku en juillet, se référant au précédent combattant de son studio. « Quand vous rendez un jeu amusant à jouer, tout le monde peut s’amuser avec. C’est très bien pour moi, car je n’ai pas les compétences folles comme les joueurs compétitifs, mais je peux toujours profiter des matchs libres pour tous occasionnels dans Nickelodeon All-Star Brawl.

Nickelodeon All-Star Brawl arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC cet automne. Cat Dog et April O’Neil seront là. Korra et Aang aussi. Devrait être gonflé.