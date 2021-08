Nickelodeon All-Star Brawl ajoute plus de personnages

Capture d’écran : GameMill Entertainment

Les créateurs de Nickelodeon All-Star Brawl ont annoncé aujourd’hui qu’April O’Neil de Teenage Mutant Ninja Turtles et CatDog’s Catdog rejoindraient sa liste déjà bien remplie lorsque le jeu arrivera sur console et PC plus tard cet automne.

Annoncés lors du Future Games Show à la Gamescom 2021, ces ajouts portent à 16 le nombre total de combattants révélés de Nickelodeon All-Star Brawl, avec de nombreux autres favoris des fans comme SpongeBob SquarePants, Hey Arnold!’s Helga et The Wild Thornberrys’ Nigel L’épinette. Leonardo et Michelangelo de TNMT ont également été annoncés pour le match. Espérons qu’il y ait encore de la place pour ajouter certains des humains les plus emblématiques de Nickelodeon.

Il semble qu’April O’Neil, qui vient d’être annoncée cette semaine à la reprise du beat ’em up d’arcade, TNMT: Shredder’s Revenge, utilisera son équipement de diffusion d’informations comme une arme mortelle, tandis que CatDog gâchera les gens en leur donner des coups de tête et les frapper avec des bouches d’incendie.

Certains téléspectateurs ont déjà commencé à déchiffrer des indices pour d’autres liens potentiels avec Nick. Un niveau montré dans les séquences de gameplay d’aujourd’hui comprend une charrette à choux qui semble être une référence à un long bâillon dans Avatar: The Last Airbender. Les fans soupçonnent depuis longtemps qu’Aang et Korra seront finalement révélés jouables sur la base de l’art du jeu initial.

Présenté pour la première fois en juillet, All-Star Brawl est réalisé par le petit studio suédois Ludosity avec l’aide du co-développement de Fair Play Labs. Les jeux sous licence Nick coûtent un sou, mais All-Star Brawl a semblé plus prometteur grâce à l’expérience de Ludosity dans les jeux de combat et à son engagement apparent à favoriser une scène compétitive autour du combattant de plate-forme.

“Nickelodeon est absolument d’accord pour que le jeu soit compétitif”, a déclaré le PDG de Ludosity, Joel Nyström, à Kotaku dans une interview le mois dernier. « Cela fait partie de la conversation depuis le début. C’est pourquoi ils sont venus vers nous.

Il est également prévu d’utiliser le netcode de restauration pour essayer d’améliorer le flux multijoueur en ligne du jeu. Contrairement au netcode traditionnel, qui peut avoir des retards, le rollback netcode tente de prédire les entrées intermédiaires des joueurs pour que les choses avancent plus rapidement.

Alors que la présentation à défilement latéral 2D et la nature croisée de All-Star Brawl ont établi des comparaisons avec Super Smash Bros., Ludosity dit qu’il n’essaie pas simplement de cloner la formule éprouvée de Nintendo comme il l’a fait avec son ancien combattant de plate-forme d’évasion, Slap City.

“Si Slap City jouait un peu comme les anciens jeux Smash, Nickelodeon All-Star Brawl joue définitivement comme son propre truc”, a déclaré à Kotaku le concepteur en chef Elias “sinxtanx” Forslind.

Le jeu devrait arriver sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC avant la fin de l’année. Selon la page Steam, la date de sortie sur PC est le 5 octobre.