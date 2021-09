Nickelodeon All-Star Brawl ajoute Ren et Stimpy à la liste

N’oubliez pas que John K. ne possède pas Ren & Stimpy, un redémarrage pour Comedy Central est en cours de production, et il a déjà été officiellement déclaré qu’il ne reviendrait pas travailler sur la série et qu’il ne recevrait pas d’argent en achetant ce jeu. ne lui donnera pas d’argent, il est à la retraite, ne travaille plus jamais dans un dessin animé, et même avant d’être exposé comme prédateur sexuel en 2018, il a été licencié de sa propre création et a eu du mal à trouver un autre emploi pour d’autres raisons.

C’est ainsi que cela se passe avec la plupart des dessins animés, bandes dessinées, films, jeux et autres médias, les entreprises gagnent des millions et des milliards avec des franchises et des personnages populaires, mais le créateur ne gagne que son salaire, mais John K. prouve que parfois cela peut être une bonne chose .