Nickelodeon Alum a un rôle surprise dans la saison 6

Les fans de Lucifer ont peut-être remarqué un visage familier dans la saison 6 ! Dans l’affaire de l’épisode 2 (“Buckets of Baggage”), nous rencontrons Kate Jacobs, suspectée du meurtre d’un homme dans un théâtre. Kate est jouée par un ancien de Nickelodeon : Lindsey Shaw. Shaw est bien connu pour avoir joué Jennifer “Moze” Mosely dans les 55 épisodes du Declassified School Survival Guide de Ned, qui s’est déroulé de septembre 2004 à juin 2007. Les fans qui ont grandi en regardant la sitcom Nick ont ​​pu reconnaître instantanément l’actrice, bien qu’elle ait joué un rôle très différent. personnage sur Lucifer.

Vous pourriez également reconnaître Shaw, 32 ans, dans ses rôles de Paige McCullers dans 45 épisodes de Pretty Little Liars, Claire Tolchuck dans Aliens in America et Kat Stratford dans la version télévisée ABC Family (maintenant Freeform) de 10 choses que je déteste à propos de toi. Maintenant, elle incarne Kate, une vendeuse de chaussures louche, dans une scène amusante de la saison 6 de Lucifer. On voit Kate quitter la scène du meurtre avec des tonnes de chaussures, une coïncidence accablante, étant donné que la victime a été poignardée avec un stylet.

(Photo : Netflix)

Bien que nous ne voulions pas trop gâcher, Shaw partage l’écran avec Scott Porter (qui joue le détective Carol Corbett) et Lucifer Morningstar lui-même, Tom Ellis. C’est un moment hilarant qui voit le diable essayer de piéger le policier et le criminel de manière romantique. Shaw révèle quelques détails clés sur l’affaire, y compris le nom du mort, un autre suspect et ce qu’elle faisait là-bas en premier lieu.

Nous ne voyons pas Shaw en dehors de l’épisode 2, mais c’est une apparition amusante et à la mode pour l’actrice. Les fans qui cherchent à voir ce qu’elle fait ces derniers temps peuvent suivre Shaw sur les réseaux sociaux. Elle a accumulé de nombreux abonnés sur Instagram et TikTok ces dernières années. (Cependant, il convient de noter qu’elle a suscité une controverse sur TikTok ces derniers temps.) Elle est également apparue dans plusieurs vidéos YouTube reflétant Ned’s Declassified for Nickelodeon ces dernières années.

Tous les épisodes de Lucifer, y compris la saison 6, sont actuellement disponibles sur Netflix. Malheureusement, il s’agit du dernier volet de la série, mais il se déroule très bien. Lisez notre revue complète de la saison ici. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.