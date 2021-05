Nickelodeon en collaboration avec Google déploie Ludo

Fidèle à la ferveur, le jeu sera exprimé par Nicktoons

La chaîne de télévision de genre pour enfants Nickelodeon a collaboré avec Google India pour lancer Ludo. Grâce à un format innovant de jeu mains libres. Nickelodeon et Google visent à redéfinir l’engouement pour Ludo à travers les personnages préférés des enfants, rendant ainsi le jeu plus amusant à jouer. Le jeu permettra aux utilisateurs de jouer uniquement avec leur voix à partir de la commodité d’un appareil. Le jeu aura quatre maisons avec seulement deux chevilles chacune, avec des visages de Nicktoons sur les chevilles dans chaque maison. Alors que les équipes aux couleurs verte et rouge seront renommées Motu-Patlu et Rudra Rangeela, celles de Bleu et Jaune seront rebaptisées respectivement Shiva-Reva et Happy-Pinaki. «Avec un esprit perpétuel d’innovation, chez Nickelodeon, nous nous sommes toujours efforcés de dialoguer avec nos jeunes téléspectateurs en leur offrant des expériences uniques et immersives à travers de multiples points de contact sans précédent. Cette association avec Google est une autre étape vers la collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées et la création d’une plate-forme pour découvrir différents aspects de l’écosystème des médias et du divertissement, les transportant ainsi dans le monde du plaisir avec leurs Nicktoons préférés », Sonali Bhattacharya, responsable marketing, Kids TV Network, Viacom18, a déclaré.

Fidèle à la ferveur, le jeu sera interprété par Nicktoons. Lors de son lancement, Nickelodeon Ludo offrira à ses utilisateurs une apparence et une sensation rafraîchissantes avec son design moderne mais minimaliste par rapport à la carte classique. Le jeu peut être joué les mains libres par un seul joueur ou 4 amis présents ensemble au même endroit. Nickelodeon Ludo sera disponible en anglais et sera ouvert à tous les utilisateurs.

Nickelodeon lancera également une campagne pour faire proliférer davantage l’initiative. La campagne atteindra les enfants à travers tous les écrans possibles, à savoir YouTube, les médias en direct et numériques de la marque. D’une rotation élevée sur les promotions aériennes sur les canaux de franchise Nickelodeon et d’un plan numérique sur les réseaux sociaux et les plateformes de jeu de la franchise Nickelodeon. La chaîne a également conçu une vaste promotion des influenceurs et un engagement numérique à travers un éventail d’activités passionnantes pour les garder intrigués et attirer leur attention sur Nickelodeon Ludo.

