Nickelodeon épingle l’espoir dans le quartier des fêtes ; s’attend à ce que les revenus publicitaires rebondissent aux niveaux d’avant covid

Nickelodeon a conservé sa position de numéro un en détenant 33 % de part de marché dans le genre pour enfants.

Cela fait près d’un an et demi que les enfants sont confinés à la maison et passent plus de temps à regarder la télévision. La chaîne pour enfants Nickelodeon en profite, qui affirme avoir enregistré 50 millions de téléspectateurs chaque semaine sur sa chaîne. « Nickelodeon a conservé sa position de numéro un en détenant 33 % de parts de marché dans le genre pour enfants. Nous avons également la part de revenus publicitaires la plus élevée du genre avec 35%. Avec ces chiffres et ces progrès, nous nous attendons à ce que nos revenus publicitaires touchent ou même dépassent légèrement les niveaux de l’exercice 20 d’ici la fin de l’exercice 22 », a déclaré à BrandWagon Online Nina Elavia Jaipuria, responsable du réseau de divertissement de masse hindi et de télévision pour enfants Viacom18.

Avec Diwali au coin de la rue, la chaîne a créé un pipeline de contenu comprenant de nouvelles émissions et films. « Nous allons lancer de nouveaux épisodes de toutes nos IP telles que Motu-Patlu, Bhoot Bandu. Nous allons également déployer un ou deux films en avant-première dans les mois à venir. Nous célébrons la fête des enfants et Noël de manière somptueuse, nous aurons donc un contenu festif pour eux », a ajouté Jaipuria. La chaîne lancera sa nouvelle émission de tentes Chikoo Aur Bunty, qui est une émission d’animation « tranche de vie » se concentrant sur deux frères et faisant ressortir l’aspect de la rivalité fraternelle à travers l’émission. Sorti le 18 octobre, le spectacle sera propulsé par Phillips, en association avec Pediasure et Flipkart shopsy. Selon Nickelodeon, la chaîne compte plus de 700 heures de contenu.

Le diffuseur a prévu une stratégie marketing lourde pour le lancement de Chikoo Aur Bunty. À la télévision, Nickelodeon fera la promotion de la nouvelle émission dans tous les genres, y compris les chaînes de divertissement général (GEC), la musique, les films et les chaînes et chaînes de télévision régionales – allant au-delà des chaînes appartenant à Viacom18 à d’autres chaînes telles que Sony Sab, Sony Max, Star Plus, Zee Marathi, entre autres. Nickelodeon explorera également l’espace numérique en tirant parti de l’élan de l’IPL et de la publicité sur Disney+Hotstar ainsi que SonyLiv et YouTube. La chaîne pour enfants utilisera également les médias sociaux pour faire connaître l’émission en introduisant des filtres AR, des packs Gif et des autocollants, ainsi qu’en faisant appel à des influenceurs pour la promotion. Fait intéressant, Nickelodeon s’est associé à des applications de jeu telles que Eight ball, Rock Paper Scissors, Carrom Challenge, entre autres pour la publicité ainsi que l’intégration des personnages de l’émission sur les applications. « Notre stratégie marketing est d’être disponible pour les enfants à chaque point de contact. Nous voulons d’abord créer un engagement pour la marque avec les enfants, qui se traduira ensuite par un engagement avec le spectacle », a déclaré Nina.

En ce qui concerne les revenus publicitaires, la chaîne a été touchée par de faibles volumes de publicité l’année dernière malgré un nombre élevé de téléspectateurs, mais affirme avoir connu une augmentation des ventes de publicité cette année. « Pour nous, le quartier des fêtes est toujours un quartier très fréquenté. Diwali, Noël et les vacances d’été sont nos points forts et cette année nous nous attendons à un bon trimestre festif, nous permettant de rebondir aux niveaux d’avant covid », a déclaré Jaipuria. Elle a également ajouté que bien que FMCG continue de dominer le gâteau publicitaire, en raison de la tendance à la co-visionnage, la chaîne a vu de nouveaux annonceurs tels que des plateformes de commerce électronique comme Flipkart, Amazon, Nykaa ainsi que des plateformes edutech telles que Byju’s et WhiteHat Junior. venir à bord. Selon les estimations de l’industrie, le coût d’un spot publicitaire de dix secondes sur les chaînes pour enfants varie entre 1 000 et 3 000 roupies aux heures de grande écoute, entre 20 heures et 22 heures.

