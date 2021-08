Nickelodeon réalise un film de Noël en direct basé sur une émission d’animation à succès

Nickelodeon fait une adaptation cinématographique en direct de son dessin animé à succès The Loud House, et maintenant les fans peuvent jeter un œil à la distribution. Lundi, Nickelodeon a publié un communiqué de presse détaillant le projet – A Loud House Christmas, qui devrait être diffusé en novembre. Le rôle principal de Lincoln Loud sera joué par Wolfgang Shaeffer.

The Loud House a été lancé en 2016 et est une sitcom animée sur une famille de banlieue. Il se concentre autour de Lincoln, le frère du milieu des 11 enfants de la famille, et le seul garçon parmi eux. La version live-action suivra Lincoln essayant de réunir sa famille à Noël et de préserver certaines de ses traditions alors que ses sœurs s’éloignent dans leurs cercles sociaux disparates. Il sera diffusé sur Nickelodeon en novembre avant la saison des vacances.

(Photo : Nickelodeon)

Le casting comprend Brian Stepanek dans le rôle du patriarche Lynn Loud Sr. et Muretta Moss dans le rôle de la matriarche Rita Loud. Plusieurs des sœurs ont également été choisies – Lexi DiBenedetto jouera Lori Loud, Dora Dolphin jouera Leni Loud, Sophia Woodward jouera Luna Loud, Catherine Ashmore Bradley jouera Luan Loud, Morgan McGill jouera Lynn Loud, Aubin Bradley jouera Lucy Loud, Ella Allan jouera Lola Loud, Mia Allan jouera Lana Loud, Lexi Janicek jouera Lisa Loud et Charlotte Ann Tucker jouera Lily Loud.

Enfin, le dernier acteur annoncé jusqu’à présent est Jahzir Bruno, qui incarnera le meilleur ami de Lincoln, Clyde McBride. Le film mettrait en vedette d’autres personnages préférés des fans de la série télévisée et des décors familiers de la ville fictive de Royal Woods.

Le film est écrit par Liz Maccie et réalisé par Jonathan Judge. Judge sera également producteur exécutif, avec Michael Rubiner et Matt Bierman. Rubiner travaille sur la série télévisée d’animation, où Stepanek joue également la voix de Lynn Loud Sr..

Cette annonce fait suite à un gros week-end pour The Loud House. La série était déjà un succès sur Nickelodeon, et le 20 août, elle a également fait sensation sur Netflix. Le streamer a choisi The Loud House Movie, qui est rapidement devenu le film numéro 2 sur Netflix dans l’ensemble.

The Loud House est diffusé le vendredi à 20 h HE sur Nickelodeon. Le film Loud House est maintenant diffusé sur Netflix et le film d’action en direct A Loud House Christmas sera présenté en novembre 2021 sur Nickelodeon. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.