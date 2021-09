Nicki Minaj a combattu avec Twitter la Maison Blanche et le ministre de la Santé de Trinidad

Nicki Minaj s’est brouillée avec Twitter, la Maison Blanche et le ministre de la Santé de Trinidad. Que? Il s’avère que Nicki a raconté à ses 22,7 millions de followers sur Twitter une histoire sur le vaccin COVID-19 et c’était tout … omg.

D’accord, tout a commencé lorsque Nicki Minaj était censée se produire aux MTV VMA dimanche dernier, mais elle n’est finalement pas allée dire à ses fans qu’elle expliquerait ses motivations “un autre jour”. Eh bien, l’autre jour, c’était le lendemain, quand quelqu’un a demandé au rappeur si elle allait au Met Gala, elle a dit non, car les invités devaient être vaccinés et elle n’est pas vaccinée et elle ne le fera pas tant qu’elle n’aura pas enquêté davantage sur le vaccins.

Selon DListed, il s’avère que la Minaj ne l’a pas laissé là, elle a affirmé qu’il avait le coronavirus et présentait les mêmes symptômes que les personnes vaccinées qui avaient le coronavirus. Puis il a dit qu’un “ami de son cousin” à Trinidad, s’était fait vacciner, et cela l’avait rendu impuissant et lui avait gonflé les couilles, et sa fiancée l’avait quitté pour ça. WTF ? MDR! Il est toujours ‘l’ami d’un cousin’… toujours !

Eh bien, eh bien, cette histoire de Nicki a eu une réponse de nul autre que le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, le Dr Terrence Deyalsingh, qui a déclaré qu’ils avaient perdu leur temps à rechercher l’histoire de Minaj. Dans une déclaration officielle, en résumé, il a exprimé que jusqu’à ce moment-là, personne n’avait signalé ces symptômes à Trinidad ou ailleurs dans le monde, ce qui est triste de constater à quel point ils ont perdu leur temps à essayer de localiser le cas car ils prennent au sérieux toute information de ce tapez sur les réseaux sociaux ou les médias grand public.

“Desalsingh a déclaré qu’il n’y avait pas eu un seul cas signalé de gonflement des testicules après le vaccin Covid à Trinidad et que les responsables de la santé n’étaient au courant d’aucun cas ailleurs dans le monde.”

Nicki a écrit sur Twitter que ceux qui ont dû se faire vacciner (pour des raisons professionnelles) devraient le faire et qu’elle se fera probablement vacciner car elle devait partir en tournée. Et elle a précisé que la vraie raison pour laquelle elle n’est pas allée au Met Gala est qu’elle ne voulait pas voyager avec son bébé de 1 an. Mais elle a continué à se battre contre les gens sur Twitter.

DListed poursuit son rapport en disant que le médecin américain, le Dr Stephen Fauci, spécialiste en immunologie, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le vaccin provoquait l’infertilité chez les femmes et les hommes et que ce que Nicki a dit à propos du vaccin causant des problèmes virils, c’était faux. Le spécialiste a ajouté que tant de fausses informations et de fausses nouvelles sont diffusées et que Nicki devrait y réfléchir à deux fois avant de diffuser des informations sans fondement.

Mais il y a plus… Nicki Minaj a déclaré qu’elle avait été invitée à la Maison Blanche pour parler de cette catastrophe et qu’elle prévoyait de porter Elle Woods (Legally Blonde). En fin de compte, la Maison Blanche a démenti Nicki en disant qu’elle n’avait reçu aucune invitation VIP de leur part et qu’ils lui avaient en fait proposé un appel téléphonique avec un expert médical qui expliquerait et répondrait à toutes ses questions sur l’efficacité et la sécurité du vaccin. . Et c’est quelque chose qu’ils ont offert à d’autres personnes.

Et devine quoi? Nicki a posté une vidéo de 14 minutes sur son Instagram, où elle a répondu que la Maison Blanche l’avait invitée, qu’elle n’allait pas aller sur Internet pour mentir à ce sujet, qu’ils l’avaient invitée à une conversation personnelle avec deux personnes, mais elle a décliné l’invitation, car elle ne voulait pas voyager et à la place, elle leur a suggéré de le faire sur Instagram Live.

Le rapport de Complex doit « Nicki a déclaré que son équipe avait reçu un appel de la Maison Blanche lui demandant de rencontrer le Dr Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et le vice-amiral américain Surgeon General Vivek. Murthy. » Nous aimerait offrir à Nicki une invitation à venir à la Maison Blanche pour parler avec deux personnes… les deux noms… euh, quel est le nom de cet homme… le Dr Fauci et le chirurgien général », a déclaré Nicki.

Et tu sais ce que j’ai dit ? J’ai dit, eh bien, je préférerais ne pas avoir à voyager, nous pouvons faire quelque chose comme un (Instagram) Live et ils ont dit qu’ils étaient prêts à ce que je choisisse la plate-forme pour faire le Live mais ils n’ont jamais éliminé l’option pour moi d’aller à la Maison Blanche.” Puis elle a dit qu’elle avait le droit de remettre en question ses problèmes de santé, et que si la santé de tout le monde était si importante, ils auraient un système de soins de santé gratuit, et elle a traité tout le monde d’idiots. Complex souligne que bien que l’assistance médicale aux États-Unis ne soit pas gratuite, les vaccins contre le CoviD-19 sont destinés à tous ceux qui vivent dans le pays, quel que soit leur statut d’immigration ou d’assurance.

Nicki a également affirmé qu’elle avait été suspendue sur Twitter (dont elle a été emprisonnée de Twitter, selon elle) pour ses tweets sur le vaccin, mais Twitter l’a démenti dans un communiqué disant qu'”ils n’ont appliqué aucune action sur le compte susmentionné”. Oui Non. Soit.

OMG! Et c’est l’histoire de Nicki et de son combat avec Twitter, la Maison Blanche et le ministre de la Santé de Trinidad. J’ai vu cette histoire de l’amie du cousin dans un mème, comme une autre que les femmes étaient comme Pamela Anderson après le vaccin…

