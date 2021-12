Nicki Minaj accuse la victime de son mari qui les poursuit pour harcèlement d’être un menteur. Le rappeur appelle la femme qui accuse son mari et elle de traquer un menteur – affirmant que son histoire est inutile.

Selon TMZ, l’avocat de Minaj a déposé des documents juridiques en réponse au procès en août de Jennifer Hough contre Minaj et son mari Kenneth Petty, où elle prétend que le couple et les personnes de l’équipe juridique de Nicki dans l’affaire essaient de l’amener à se rétracter de son allégation de tentative de viol. contre Petty, qui a été faite dans les années 1990 et où Kenneth Petty a été reconnu coupable.

Le site Web note que l’équipe juridique de Nicki dit que toute cette histoire de Hough est BS, au point que le rappeur veut que le tribunal la sanctionne pour de tels mensonges, qu’ils pensent qu’elle a inventés pour obtenir de l’argent de Nicki.

Parmi les incohérences dans l’histoire de Jennifer Hough – selon l’équipe de Minaj – se trouve celle qu’elle a dû changer de numéro de téléphone en raison de tout le harcèlement présumé qu’elle a reçu de Nicki, en plus de l’accusation de l’équipe du chanteur disant qu’ils avaient contacté elle par l’intermédiaire de son frère, lui offrant 500 000 $ si elle se rétractait d’une déclaration écrite.

En ce qui concerne le téléphone, l’avocat de Nicki a déclaré que Hough avait en fait écrit au rappeur après avoir dû changer de numéro et déménager en juin 2020 pour bloquer les contacts avec Nicki et son peuple. Nicki dit que le message texte disait « Les Marshalls américains posent des questions !!! » L’avocat conclut qu’en réalité, Hough n’essayait pas du tout de cacher son numéro de téléphone à Nicki, contrairement à ce qu’il prétend. Les gens de Nicki indiquent clairement que Hough n’avait pas peur et cherche juste son argent.

Il y a aussi un problème avec une interview que Hough a donnée plus tôt cette année, où l’avocat dit que cela diffère de ce qu’elle a allégué dans les documents judiciaires. Dans l’interview, l’avocat de Nicki MInaj a déclaré que Hough avait souligné que son frère lui avait dit que quelqu’un l’avait contacté avec 500 000 $ si elle parlait à un avocat représentant Petty. L’avocat de Minaj a déclaré que l’allégation dans le procès selon laquelle Nicki est derrière cette offre est une pure spéculation et que cela lui a donné une raison de poursuivre Nicki.

Les avocats de Nicki Minaj disent que cette femme essaie d’obtenir de l’argent de l’artiste et est en train de changer l’histoire pour le faire.

Bon, on verra bien comment ça se termine… Nicki Minaj accuse la victime de son mari d’être un menteur qui les poursuit pour harcèlement.