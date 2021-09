Nicki Minaj accusée d’avoir harcelé l’accusateur d’agression sexuelle de Kenneth Petty

in

Kenneth PetitL’accusateur d’agression sexuelle de s’exprime.

Moins de deux mois après avoir poursuivi Petty, 43 ans, et sa femme Nicki Minaj, 38 ans, pour avoir prétendument utilisé le harcèlement pour la persuader de se rétracter d’une accusation d’agression sexuelle contre Petty en 1994, Jennifer Hough est apparue sur The Real pour détailler ses allégations.

“J’en ai marre d’avoir peur”, a-t-elle partagé le 7 septembre. 22 épisode. “J’ai l’impression que les actions qui ont été prises concernant toute cette situation m’ont mis dans un type de peur différent, à mon âge maintenant et c’était faux. Et je ne veux plus avoir peur. Donc, le seul moyen ne pas avoir peur, c’est continuer à parler.”

En 1994, à l’âge de 16 ans, Hough a rapporté que Petty, également âgé de 16 ans à l’époque, l’avait violée à la pointe d’un couteau. Il a été inculpé de viol au premier degré et a d’abord nié l’accusation, puis a plaidé coupable de tentative de viol. J’ai passé plus de quatre ans en prison. Petty est actuellement un délinquant sexuel enregistré en Californie.

Au cours de l’interview, Hough a rappelé un moment où Minaj l’a contactée personnellement, en mars 2020.