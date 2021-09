Nicki Minaj aurait quitté Full Stop Management et envisage un accord avec SALXCO

Nicki Minaj se serait séparé de Full Stop Management d’Irving Azoff et aurait entamé des pourparlers préliminaires pour signer avec la société de gestion du cofondateur de XO Records et PDG d’Universal Arabic Music, Wassim « Sal » Slaiby.

Le pivot de la représentation du rappeur de 38 ans a été révélé dans un rapport de Variety, mais au moment de la rédaction de cet article, Nicki Minaj elle-même n’avait pas commenté publiquement la question. Néanmoins, la native de Trinité-et-Tobago aurait quitté Full Stop Management un peu plus tôt cette année, après avoir dissipé ses scrupules très médiatisés avec Irving Azoff et rejoint la liste de Full Stop à l’été 2019. (Avril 2019 a vu Minaj rompre brusquement les liens avec son équipe de direction précédente.)

De plus, l’artiste et auteur-compositeur “Anaconda” serait en train de négocier un éventuel accord avec SALXCO de Wassim Slaiby, qui compte parmi ses clients Doja Cat, Swedish House Mafia, French Montana, The Weeknd, Rowdy Rebel et Paul Anka, pour n’en nommer que quelques-uns. Slaiby – qui s’est avéré « instrumental » en tant que responsable international des partenariats du géant du streaming arabe Anghami – ne semble pas avoir abordé le sujet sur les réseaux sociaux ou via le site Web de SALXCO.

De même, Irving Azoff – dont Oak View Group a fusionné avec Spectra il y a environ deux semaines – n’a pas encore commenté les circonstances entourant le départ de Nicki Minaj de Full Stop. Le vétéran de l’industrie musicale, âgé de 73 ans, Azoff a décrit avec nonchalance Travis Scott comme « ingérable » après la conclusion de leur relation professionnelle l’année dernière, cependant. De plus, la scission de Full Stop avec Minaj est entrée sous les projecteurs des médias peu de temps après que le mari de la 10 nominée aux Grammy Awards a plaidé coupable à des accusations de non-enregistrement en tant que délinquant sexuel.

Les neuf premiers mois et demi de 2021 ont apporté plusieurs autres remaniements de gestion dans l’industrie de la musique, le manager de Britney Spears l’ayant démissionné après un quart de siècle.

Le propre manager de longue date de Marilyn Manson a abandonné le rockeur de choc en tant que client en février, alors que l’artiste de 52 ans faisait face à des allégations d’abus de la part de femmes, dont Evan Rachel Wood, son ex-fiancé. Plus particulièrement, cependant, Chance the Rapper fin février a contre-attaqué Pat Corcoran pour plus d’un million de dollars, environ deux mois après que Corcoran a déposé une plainte de 3 millions de dollars contre Chance.

En bref, Corcoran a allégué que son ancien client n’avait pas payé la part convenue des revenus de la musique, des tournées et des marchandises au cours de leur partenariat de huit ans. Et Chance the Rapper, dans sa contre-poursuite, a accusé le contre-accusé d’avoir commis des “violations choquantes de sa position de confiance”, comme avoir prétendument “détourné des opportunités commerciales vers ses sociétés distinctes”.