Nicki Minaj conteste l’affirmation de Jessie J sur la façon dont le rappeur a rejoint leur chanson “Price Tag”

Nicki Minaj conteste la version des événements de Jessie J qui a conduit Minaj à rejoindre Jessie J et Ariana Grande sur leur hit de 2014 “Bang Bang”. Le rappeur s’est rendu sur Twitter jeudi soir pour partager une capture d’écran d’une interview de Jessie J publiée jeudi. Dans l’article Glamour, Jessie J a laissé entendre que Minaj avait demandé à contribuer à la chanson – mais Minaj dit que le contraire s’est produit.

“Bébé @JessieJ, je n’ai pas entendu la chanson et j’ai demandé à 2get dessus. Le label m’a demandé à 2get dessus et m’a payé. Comment aurais-je entendu la chanson ?” Minaj a écrit. “chiiille qu’est-ce que je suis le foutu moniteur de chanson? fouiner pour des chansons chili? [crying laughing emoji] Cela a également été dit récemment par un autre artiste. Je dois arrêter [red balloon emoji] Je t’aime [kissy face emoji].”

La chanteuse de “Super Bass”, âgée de 38 ans, a clairement indiqué qu’elle n’avait pas de mauvaise volonté envers Jessie J, tweetant qu’elle aurait souhaité pouvoir faire partie de sa chanson de 2011 “Do It Like a Dude”, qui est l’amie de Minaj. Parker Ighile a aidé à écrire et à produire.

“Chi [crying laughing emoji] mais le pire dans tout ça, c’est qu’on ne m’a JAMAIS demandé d’aller “comme un mec” et je suis obsédé par cette chanson depuis la minute où je l’ai entendue”, a écrit Nicki. “Je faisais de la promo au Royaume-Uni et je l’ai entendue à la radio . Mon artiste Parker l’a écrit. J’aurais pris ce 1 pour du jus de cornichon [pleading face].”

Dans l’interview, Jessie J a déclaré que le producteur Max Martin avait écrit “Bang Bang” et qu’après qu’elle et Grande aient toutes deux aimé la chanson, Minaj l’a également entendue et a demandé à y contribuer. “Max Martin a écrit ‘Bang Bang’ et Ariana l’avait joué, je l’avais joué et nous l’avons tous les deux adoré”, se souvient Jessie J. « Nous avons juste dit : « Pourquoi ne le faisons-nous pas tous les deux ? » Alors Ariana est restée sur le deuxième couplet, j’ai enregistré le premier couplet, puis Nicki l’a joué en studio et a dit : “Je dois sauter dessus.” Nous ne sommes pas allés la voir pour lui demander, elle voulait le faire.”

Elle a jailli la première fois qu’elle a entendu le vers de Minaj. “Je n’oublierai jamais : j’étais dans ma chambre dans mon appartement à Londres, et on m’a envoyé la version avec Nicki dessus”, a-t-elle déclaré. “Je me suis juste assis au bout de mon lit en tenant mon téléphone, en fixant le sol, en me disant ‘Comment ai-je pu atterrir ça?’ J’avais littéralement l’impression d’avoir gagné une compétition.”

Au moment d’écrire ces lignes, Jessie J ne semble pas avoir répondu aux tweets de Minaj.