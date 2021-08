Nicki Minaj conteste l’histoire “Bang Bang” de Jessie J

Nicki Minaj conteste l’histoire récente de Jessie J sur son implication dans la chanson “Bang Bang”. Jessie avait précédemment raconté à Glamour la version suivante des événements :

“Max Martin a écrit ‘Bang Bang’ et Ariana l’avait joué, je l’avais joué, et nous l’avons tous les deux adoré. Nous avons juste dit ‘Pourquoi ne le faisons-nous pas tous les deux ?’ Alors Ariana est restée sur le deuxième couplet, j’ai enregistré le premier couplet, puis Nicki l’a joué en studio et a dit : “Je dois sauter dessus.” Nous ne sommes pas allés la voir pour lui demander ; elle voulait le faire. Je n’oublierai jamais : j’étais dans ma chambre dans mon appartement à Londres, et on m’a envoyé la version avec Nicki dessus. Je me suis juste assis à la fin de mon lit tenant mon téléphone, fixant le sol, disant : “Comment ai-je pu atterrir ça ?” J’avais littéralement l’impression d’avoir gagné un concours.”

Mais selon Nicki, ce n’est pas exactement comme ça que les choses se sont passées. “Bébé @JessieJ, je n’ai pas entendu la chanson et demande à 2 de l’écouter”, a-t-elle tweeté. “Le label m’a demandé, m’a payé et m’a payé. Comment aurais-je entendu la chanson ? Chiiille, qu’est-ce que je suis le foutu moniteur de chanson ? Fouiner pour des chansons au Chili ? Cela a été dit par un autre artiste récemment aussi. Yallgotta stop LoveU. “

Nicki a suivi son tweet en disant qu’elle aurait adoré figurer sur la chanson de Jessie “Do It Like a Dude”, donc il n’y a pas de drame ici – juste une simple vérification des faits !

À ce stade, Jessie J n’a pas répondu aux tweets de Nicki mais restez à l’écoute.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

