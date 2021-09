Nicki Minaj contre le CDC et le bien-être avec Devi Brown

Van Lathan et Rachel Lindsay déplorent la fin des jours alors que Nicki Minaj et les barbes affrontent le Center for Disease Control (4:02), puis équilibrent les choses avec une certaine positivité en tant qu’auteur et animateur du podcast Dropping Gems Devi Brown s’est arrêté pour donner quelques pas vers la vraie guérison (18:25). Oh oui, et Diddy doit des excuses à Jermaine Dupri (51:11).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Invité : Devi Brown

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

