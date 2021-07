Nicki Minaj dit qu’elle organise une réunion de “Real Housewives” avec le sceau d’approbation d’Andy Cohen

Nicki Minaj a récemment annoncé qu’elle remplacerait Andy Cohen en tant qu’hôte des Real Housewives of Potomac. Non seulement les fans sont ici pour la nouvelle transition, mais les acteurs et Cohen lui-même le sont également. La rappeuse échange sa carrière de rappeuse pour montrer ses talents d’hôte et a fait l’annonce via Instagram dans une vidéo remixée mettant en vedette le casting de RHOP chantant l’une de ses chansons “Moment 4 Life”.

“Je serai l’hôte de la réunion. Faites-moi savoir ce que vous voulez que je demande au Chili”, a-t-elle légendé la vidéo. Plusieurs de ses fans ont inondé la section des commentaires pour montrer leur amour et leur soutien à la femme de 38 ans. Même des membres de la distribution, dont Gizelle Bryant qui a écrit “Yesssssss !!!!” et Robyn Dixon qui a utilisé et les mains levées et les emojis de fleurs pour partager ses réflexions. Wendy Osefo a également commenté en disant: “Yesssss Queen.” Cohen s’est même joint à nous et a dit : “Je veux voir ça !” tout en utilisant les applaudissements et les emojis de flammes.

Minaj a annoncé que Cohen quitterait “avec plaisir” son poste pour cette réunion spéciale afin de permettre au rappeur de faire quelque chose qu’elle voulait faire. Son publiciste lui a envoyé un texto pour lui annoncer la nouvelle et elle l’a capturée et l’a partagée avec les fans. Le texte disait : “Andy Cohen a dit qu’il céderait volontiers son siège pour que vous organisiez la réunion du Potomac. Des enregistrements vers octobre”, selon Entertainment Tonight.

Minaj a répondu: “OMFGGGGGGHHHHHGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHGH”, ainsi que quelques autres textes de suivi qui n’étaient que des mots brouillés pour exprimer son enthousiasme. Son publiciste a alors répondu : “Ce serait vraiment un moment amusant. J’aime cette idée.” Minaj a ensuite répondu : “OUI SSSSSSSSSSS JE VEUX LE FAIRE !!!!!!!!” Il a ensuite poursuivi avec: “Ok, obtenir des détails.”

Plus tôt cette année, Minaj est devenue maman pour la première fois. Après avoir donné naissance à son fils qu’elle partage avec son mari Kenneth Petty. Trois mois après sa naissance, elle a partagé les premières images de son petit garçon et ses fans se sont précipités sur lui. Son garçon, qu’elle appelle Papa Bear, fait déjà preuve d’un grand sens de la mode puisqu’il a été porté par Fendi, Burberry, Versace et Gucci. La douce maman s’est jetée sur son fils, le remerciant même de l’avoir choisie pour être sa mère, qualifiant cela de “travail le plus gratifiant” dont elle ait jamais eu le plaisir.