Nicki Minaj engage un avocat pour lutter contre le procès de la victime d’une tentative de viol de son mari

Étoile du rap Nicki Minaj a engagé un mandataire pour la défendre dans le procès de 20 millions de dollars intenté contre elle par Jennifer Hough – la femme qui a accusé le mari de Minaj, Kenneth Petty, de viol.

Selon Radar Online, qui a obtenu des documents judiciaires, Minaj est représenté par Judd Burstein, l’avocat new-yorkais bien connu des célébrités et des familles aisées. Il représentait auparavant Oscar De La Hoya lorsqu’il a été poursuivi par une femme de New York affirmant qu’elle avait été forcée d’accepter de ne pas vendre de photographies de lui dansant autour d’une chambre d’hôtel vêtu de vêtements pour femmes.

Nicki Minaj (à gauche) aurait engagé l’avocat général Judd Burstein pour la défendre dans le procès de 20 millions de dollars intenté contre elle par la femme qui a accusé son mari de viol, Jennifer Hough (à droite). (Photos : Dimitrios Kambouris/. et capture d’écran/Fox)

Comme indiqué précédemment, Hough a poursuivi Minaj et Petty en août et a accusé le rappeur et son mari de l’avoir menacée et harcelée directement et indirectement. Elle affirme également que Minaj a tenté de la soudoyer pour l’empêcher de discuter de l’affaire de viol.

Minaj a embauché Burstein quelques jours seulement après que Hough a demandé à un tribunal de lui accorder un jugement par défaut de 20 millions de dollars une fois qu’elle et Petty n’ont pas répondu au procès fédéral. L’embauche de Burstein donnera au couple plus de temps pour répondre.

Que fait le mari de Nicki Minaj dans la vie ? Comment peut-il se permettre d’elle… – ☀️ (@_sweetadenSADIE) 15 octobre 2021

Je me moque vraiment de l’une de ces personnes, mais je pense que ce qui est intéressant, c’est que c’est juste un autre incident dont @NICKIMINAJ est au centre afin de détourner l’attention de son mari violeur et des nouvelles qui sortaient lui le mois dernier. https://t.co/uGzj3ayk2T pic.twitter.com/FqC6j37jH6 – Josh 😵‍💫 (@jmilla06) 15 octobre 2021

Selon TMZ, le procès de Hough allègue que le harcèlement a commencé fin 2018 lorsque Minaj a fait des commentaires disant que Petty avait été « accusé à tort » et affirmant que Hough avait rétracté son histoire – bien qu’elle ne l’ait pas fait.

Hough dit qu’après avoir décliné l’offre personnelle de Minaj de s’envoler pour Los Angeles en échange de son abjuration de ses accusations, elle et sa famille « ont subi une attaque d’appels harcelants et de visites non sollicitées ».

« J’espère que la vérité sortira, et tout ce qui vient de cette vérité, qu’elle le soit », a déclaré Hough au Daily Beast plus tôt cette année. « Après tout ce qui s’est passé, c’est comme si ces gens étaient prêts à me sacrifier pour que ce gars puisse rester aux yeux du public. »

En septembre 1994, les dossiers du tribunal indiquent que Petty l’a approchée par derrière dans la rue et l’a dirigée vers son domicile, où il a commencé à la violer au couteau. Tous deux avaient 16 ans. Elle a pu s’enfuir et s’est immédiatement rendue aux autorités.

L’année suivante, Petty a été reconnu coupable « d’un chef de tentative de viol au premier degré, de voies de fait au deuxième degré, d’emprisonnement illégal au deuxième degré et de possession criminelle d’une arme ». Il a purgé quatre ans de prison, selon un accord de plaidoyer.

Pour son refus de s’enregistrer en tant que délinquant sexuel en Californie, Petty a initialement plaidé non coupable après une arrestation en novembre 2019, mais a changé son plaidoyer en faveur de la culpabilité le mois dernier. Il encourt une peine maximale de 10 ans en détention fédérale, plus une liberté surveillée à vie et une amende importante, lorsqu’il sera condamné au début de 2022.

Le mois dernier, Hough est apparue sur The Real, où elle a raconté en larmes l’incident, affirmant qu’elle avait passé sa vie «à se cacher en moi – vivre et survivre à travers des insécurités, les utilisant pour me protéger. Penser que si je ne regarde pas d’une certaine manière, je n’attirerai pas un certain type d’attention. J’ai été comme ça toute ma vie.

Cet article présente des rapports du Grio’s Ny Magee.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !