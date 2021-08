Nicki Minaj et Kenneth Petty poursuivis par sa victime d’agression sexuelle pour harcèlement .

Kenneth Petty & Nicki Minaj

* La victime de la condamnation de #KennethPetty en 1995 pour tentative de viol au premier degré poursuit Petty et sa femme #NickiMinaj après avoir affirmé qu’ils l’avaient constamment harcelée au fil des ans.

#JenniferHough est la femme au centre de la condamnation de Petty et du récent procès. Petty a passé près de quatre ans derrière les barreaux pour l’agression et a été tenu de s’inscrire en tant que délinquant sexuel à sa libération.

Selon les documents du procès, les Petty harcèlent Hough depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2018. À cette époque, le rappeur « Super Bass » a commencé à faire des commentaires sur le fait que Petty était « accusé à tort » malgré sa peine. Hough affirme également que Nicki a faussement déclaré qu’elle avait rétracté son histoire sur l’agression, ce qu’elle n’a jamais fait.

En mars 2020, les tensions ont atteint de nouveaux sommets lorsque Petty a été arrêté pour ne pas s’être enregistré en tant que délinquant sexuel. Hough affirme que Nicki a commencé à la soudoyer pour qu’elle se rétracte dans le but d’aider Petty avec ses nouvelles accusations. Nicki aurait tenté d’emmener Hough et sa famille par avion à Los Angeles et aurait même offert plus de 500 000 $ pour dire que l’agression n’avait jamais eu lieu. Hough dit qu’une fois qu’elle a décliné l’offre, le rappeur et ses associés l’ont agressivement harcelée. Hough a reçu des visites non sollicitées d’avocats travaillant pour le couple et de multiples menaces. Elle a dû déménager, ce qui n’a toujours pas mis fin au harcèlement.

Plus tôt cette année, Hough a enregistré une vidéo émotionnelle suppliant les Petty’s d’annuler leurs attaques incessantes et de la laisser tranquille une fois pour toutes.

Elle poursuit Kenneth Petty et Nicki Minaj pour la détresse émotionnelle causée par l’intimidation.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : La fille éloignée du Dr Dre lance GoFundMe tout en vivant hors de sa voiture