Nicki Minaj et les Kardashian réagissent au meurtre présumé de la directrice d’entreprise Angela Kukawski : « Vous ne méritiez pas ça »

Nicki Minaj et la famille Kardashian-Jenner déplorent tous publiquement la mort tragique de leur ancienne chef d’entreprise, Angela « Angie » Kukawski, qui, selon la police, serait morte aux mains de son petit ami avant que son corps ne soit retrouvé dans le coffre de son véhicule.

Kukawski a été porté disparu à Sherman Oaks, dans le nord de Los Angeles, le 22 décembre, avant que la police ne réponde au rapport de personne disparue et ne trouve le chef d’entreprise bien-aimé décédé à l’intérieur d’une voiture garée dans une rue de la région de Simi Valley.

Suite à la nouvelle, Minaj, 39 ans, a rendu hommage à Kukawski : « La personne la plus travaillante, la plus fiable et la plus gentille que vous puissiez connaître », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram.

« Tu ne méritais pas ça, Angela. Mon cœur se brise pour tes enfants. Repose en paix », a ajouté Minaj.

Le département de police de Los Angeles pense que le petit ami de Kukawski, Jason Barker Sr., 49 ans, aurait tué la mère de cinq enfants dans leur maison de Sherman Oaks avant de placer son corps dans sa voiture et de la conduire ailleurs.

La directrice commerciale de longue date d'Hollywood, Angela 'Angie' Kukawski, aurait été poignardée à mort et fourrée dans le coffre de sa voiture, selon des responsables de l'application des lois.

La famille Kardashian-Jenner a également publié une déclaration à TMZ mercredi et a déclaré que Kukawski était « vraiment le meilleur ».

« Elle se souciait de chacun d’entre nous et a fait se produire des choses impossibles », peut-on lire dans le communiqué. « Elle nous manquera beaucoup et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches pendant cette période des plus difficiles. »

Todd Bozick, qui a travaillé aux côtés de Kukawski chez Boulevard Management, a déclaré à Variety : « Nous sommes attristés et navrés par la perte de notre collègue, Angie Kukawski. Angie était une personne gentille et merveilleuse, et elle manquera beaucoup à tous ceux qui la connaissaient. Nos plus sincères condoléances vont à toute la famille et aux amis d’Angie. »

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déposé des accusations de meurtre contre Barker, qui, selon eux, a commis l’acte éhonté « avec préméditation ».

Nicki Minaj et la famille Kardashian-Jenner ont publié des déclarations publiques à la suite du meurtre présumé de l'ancienne directrice d'entreprise, Angela 'Angie' Kukawski.

Le bureau du procureur a déclaré à Fox News Digital qu’ils avaient inculpé Barker de deux chefs d’accusation de meurtre et de torture.

Ils ont en outre insisté dans leur plainte déposée obtenue par Fox News Digital selon laquelle Barker aurait assassiné Kukawski « illégalement et dans l’intention de causer des douleurs et des souffrances cruelles et extrêmes à des fins de vengeance, d’extorsion, de persuasion et dans un but sadique, infliger de graves blessures corporelles. . »

Barker a été incarcéré à la prison de Van Nuys et est détenu avec une caution de 3 millions de dollars. Il doit être traduit en justice devant un tribunal de Los Angeles le 12 janvier.