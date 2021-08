Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty font face à un procès par un accusateur d’agression sexuelle

La rappeuse Nicki Minaj et son mari, Kenneth Petty, font face à une action en justice de Jennifer Hough, qui a accusé Petty de tentative de viol en 1994. Petty a été reconnu coupable de tentative de viol au premier degré en 1995 et enregistré comme délinquant sexuel en Californie en mars 2020. Minaj et Petty, qui étaient amis d’enfance, se sont mariés en octobre 2019.

Hough, 43 ans, accuse Minaj, 38 ans, et Petty, 43 ans, d’avoir intimidé des témoins et infligé par négligence une détresse émotionnelle dans un procès civil déposé à New York le 13 août, rapporte E! Nouvelles. Hough a également accusé le couple de harcèlement, voies de fait, coups et blessures, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Elle a accusé Minaj d’avoir utilisé sa “plate-forme de célébrités” pour critiquer publiquement Hough.

Nicki Minaj et Kenneth Petty. (Photo : Jamie McCarthy/. pour Marc Jacobs)

Dans le procès, Hough a cité des exemples spécifiques de commentaires que le rappeur “Megatron” a faits dans des interviews et sur les réseaux sociaux. en 2019, Minaj a déclaré à une station de radio que Petty avait été “accusé à tort”, a noté Hough. Elle a également cité un commentaire de 2018 de Minaj. “Il avait 15 ans, elle en avait 16 … dans une relation. Mais allez awf, Internet. Vous ne pouvez pas tous diriger ma vie. Vous ne pouvez même pas diriger votre propre vie. Merci boo,” Minaj a écrit à l’époque. Hough a déclaré qu’elle n’avait “jamais” eu de relation avec Petty et qu’elle ne le connaissait que de leur quartier. Elle a qualifié le commentaire de Minaj de harcèlement en 2018.

Hough a également accusé Petty d’avoir rompu l’accord de plaidoyer de 1994 en la menaçant directement et indirectement lorsqu’il lui a dit de “ne pas parler” de l’allégation de viol. Elle a également accusé Petty d’avoir contacté sa famille, espérant qu’ils la convaincraient de ne pas s’exprimer. Hough affirme que Minaj l’a intimidée et harcelée pour qu’elle « renonce à son affirmation légitime selon laquelle l’accusé Petty l’a violée ». Elle affirme que Minaj lui a proposé de s’envoler pour Los Angeles en 2020 pour parler avec le publiciste du rappeur de la rédaction d’une déclaration « rétractant » son allégation de viol. Hough a refusé l’offre, mais elle affirme que son frère a déclaré que deux personnes avaient offert 500 000 $ à Minaj si elle rétractait son allégation dans une lettre. Hough affirme que Minaj a également tenté de la “corrompre” avec 20 000 $ et enverrait des “vidéos de joyeux anniversaire” à la fille de Hough pour son 16e anniversaire en guise de “bonus”.

“En conséquence directe des actions de l’accusé Minaj et de l’accusé Petty, [Hough] a été traumatisée toute sa vie », selon le procès. « Le demandeur a déménagé dans plusieurs États pour éviter l’intimidation et le harcèlement de la part du défendeur Minaj, du défendeur et de leurs alliés, des équipes juridiques et des fans. » Hough demande des dommages-intérêts non spécifiés. Hough a n’a pas travaillé depuis mai 2020 en raison de “une grave dépression, de la paranoïa, des déplacements constants, du harcèlement et des menaces des accusés et de leurs associés”, indique le procès. Hough vit maintenant “en isolement par peur de représailles”.

En 1994, Hough a déclaré à la police que Petty l’avait emmenée dans une maison sous la menace d’un couteau et l’avait violée, selon le procès. Ils avaient tous les deux 16 ans à l’époque. Petty a été arrêté le même jour et accusé de viol au premier degré. Il a plaidé coupable de tentative de viol, a déclaré au New York Times la porte-parole du bureau du procureur du Queens, Kim Livingston. Petty a purgé quatre mois et demi de prison. L’avocat de Petty, Michael Goldstein, a refusé de commenter le procès lorsque le New York Times l’a contacté. Le représentant de Minaj n’a pas non plus commenté.

Petty a également fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable au premier degré et a plaidé coupable. Il a purgé une peine de sept ans pour l’accusation et a été libéré en 2013, selon TMZ. Après avoir déménagé de New York à Los Angeles, un grand jury a inculpé Petty pour ne pas s’être enregistré en tant que délinquant sexuel. En mars 2020, il a été ajouté à la base de données Megan’s Law de Californie en tant que délinquant sexuel.