Nicki Minaj et son mari ont ignoré le procès – maintenant confrontés à un jugement de 15 millions de dollars !

*#NickiMinaj et son mari #KenethPetty font face à un jugement par défaut d’un montant de 15 millions de dollars pour ne pas avoir répondu au procès de #JenniferHough. #HollywoodUnlocked rapporte que les papiers ont été signifiés le 13 septembre.⁠

L’avocat de Hough, Tyrone A Blackburn, demande dans le dossier du tribunal de « veuillez saisir la valeur par défaut des défendeurs Onika Tanya Maraj et Kenneth Petty, AKA Zoo, conformément à la règle 55 (a) des règles fédérales de procédure civile pour défaut de plaider ou autrement, défendez cette action telle qu’elle ressort pleinement du dossier du tribunal et de l’affirmation ci-jointe de Tyrone A. Blackburn, Esq. « ⁠

Le couple a eu 21 jours à compter de la date à laquelle ils ont été signifiés pour répondre à la plainte. Comme ils ne l’ont pas fait, cela ouvre la voie au jugement par défaut.⁠

Hough est enfermée dans une bataille juridique avec le couple après les avoir accusés d’avoir tenté de l’intimider, de la menacer, de la corrompre et de la harceler. Elle a accusé Petty de viol en 1994, alors qu’ils avaient tous les deux 16 ans. Il a d’abord été accusé de viol au premier degré, mais a plaidé coupable de tentative de viol et a purgé plus de quatre ans de prison.

