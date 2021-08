Nicki Minaj et son mari ont porté plainte pour sa victime

Nicki Minaj et son mari poursuivis pour sa victime. Nicki et son mari sont poursuivis pour la victime d’une tentative de viol sur lui, la femme affirme que Nicki a essayé de le payer pour changer son histoire. WTF ?

TMZ rapporte que Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty sont poursuivis par la femme pour laquelle il a été emprisonné pour tentative de viol en 1995, elle dit qu’elle est harcelée par le rappeur et son mari, surtout après avoir refusé de recevoir l’offre du Minaj pour changer son histoire. OMG!

Jennifer Hough a été victime de Kenneth Petty en 1995, et c’est la raison pour laquelle le mari de Minaj est enregistré comme délinquant sexuel. Comme vous vous en souvenez peut-être, il a été accusé de ne pas s’être enregistré et a récemment conclu un accord.

Hough affirme dans ses documents juridiques, obtenus par TMZ, que Nicki et Kenneth l’ont directement et indirectement harcelée et menacée de ne pas parler de l’incident, et elle dit qu’ils ont causé sa détresse émotionnelle en conséquence.

Selon les documents, Jennifer Hough allègue que tout a commencé après que Petty et Minaj ont commencé à sortir ensemble fin 2018, Nicki aurait fait des commentaires sur la façon dont Petty avait été « faussement accusé » et affirmant que Hough avait changé son histoire par la suite (à ce moment-là) , ce qu’elle nie.

Puis, en mars 2020, après que Petty a été arrêté pour ne pas s’être enregistré en tant que délinquant sexuel, Jennifer Hough allègue que Nicki Minaj l’a appelée et lui a proposé de l’emmener, elle et sa famille, sur un vol pour LA en échange de son changement d’accusation de viol. à Petty et aidez-le.

Hough dit qu’elle a décliné l’offre de Nicki et qu’au fil des jours, elle et sa famille “ont subi une avalanche d’appels harcelants et de visites non sollicitées”. Peu de temps après, Hough affirme que Nicki a demandé à des personnes d’approcher son frère et de lui offrir un paiement de 500 000 $ pour qu’elle rétracte ses accusations contre Petty.

La victime dit que Nicki a envoyé des avocats chez elle pour essayer de la forcer à se rétracter, et elle a commencé à se sentir en insécurité et à paniquer d’être harcelée à la maison. Après plus de 20 000 $ d’offres en espèces et une autre menace pour sa sécurité, Jennifer Hough affirme avoir quitté son domicile en août 2020 et continue de vivre dans la peur.

Jennifer Hough poursuit Nicki Minaj et Kenneth Petty pour avoir intentionnellement infligé de la détresse émotionnelle, du harcèlement et de l’intimidation à un témoin, elle poursuit également Petty pour agression sexuelle dans le cadre de sa condamnation en 1995.

Ainsi, Nicki Minaj et son mari ont porté plainte pour sa victime. Sérieusement, je paie moins une victime pour qu’elle recule pour que son mari ait l’air mieux… Et si ça effaçait ce qu’il a fait ou ce qu’il est… WTF ?

