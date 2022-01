Nicki Minaj nie qu’elle et son mari, Kenneth Petty, soient membres des Bloods

Août dernier, Jennifer Hough poursuivi Nicki Minaj et son mari, Kenneth « Zoo » Petty, pour l’avoir prétendument harcelée et menacée afin qu’elle modifie ses allégations d’agression sexuelle contre lui. Jennifer a allégué qu’en 1994, Kenneth l’avait violée sous la menace d’un couteau alors qu’ils avaient tous les deux 16 ans. Kenneth a plaidé coupable de tentative de viol et a purgé quatre ans et demi de prison. Il doit également s’inscrire comme délinquant sexuel, ce qu’il ne veut plus faire. Alors Jennifer prétend que Nicki et Kenneth veulent qu’elle reprenne son histoire et elle ne le fera pas. C’est là qu’intervient le harcèlement allégué. All Hip Hop rapporte que Jennifer dit maintenant au tribunal que Nicki et Kenneth sont membres des Makk Balla Brims, qui serait l’un des gangs « les plus dangereux » de New York. C’est aussi une partie du gang national des Bloods. Mais Nicki nie de telles allégations ! Et au lieu de cela, son histoire est que Jennifer veut juste de l’argent.

Jennifer a déjà affirmé dans des documents judiciaires que Nicki et Kenneth lui avaient offert 500 000 $ pour changer son histoire. Et dans de nouveaux documents judiciaires, Jennifer affirme que Nicki et Kenneth ont utilisé leurs relations avec les gangs pour la « menacer, intimider et harceler ». La preuve de Jennifer est cette vidéo d’octobre 2021 de Nicki et Kenneth dans le Queens, New York. Les images montrent Nicki et Kenneth entourés de nombreuses personnes qui auraient jeté des pancartes de gangs affiliées à Makk Balla Brims. Voici la vidéo :

Mais Nicki a une explication à cela, disant au tribunal qu’elle était en fait en train de prendre une photo devant une peinture murale et que les gens autour d’elle étaient ses fans :

« J’ai été rapidement entouré de mes fans, en particulier dans ce cas parce que ma Rolls Royce rose était dans la ligne de mire directe des immeubles d’appartements en face de l’endroit où je m’étais arrêté. Alors que mon mari et moi avons reconnu quelques amis et connaissances du quartier ce soir-là, dont Rico Danna, un artiste que j’ai l’intention de signer sur mon label, aucun d’entre eux n’appartient à un gang. De plus, nous n’avions prévu de rencontrer personne à l’avance car nous n’avions pas prévu de nous arrêter là. Une fois que je suis sorti de la voiture, la nouvelle a circulé rapidement et les gens sont arrivés », a expliqué Nicki Minaj à Juge Eric Vitaliano. Nicki s’est moquée de l’affirmation de Hough selon laquelle elle est une criminelle de gangbang « Ni moi, ni mon mari, ni personne de ma connaissance n’avons fait de signes de « gang » cette nuit-là. je n’ai pas mentionné [Hough] ou ce cas cette nuit-là. Je n’ai entendu personne non plus, y compris mon mari, mentionner [Hough] ou ce cas cette nuit-là.

Nicki a réussi à demander à un de ses associés nommé « Black » d’établir un appel téléphonique entre elle et Jennifer, mais jure qu’elle n’a pas offert d’argent à Jennifer et, en fait, a suggéré que Jennifer est celle qui recherche l’argent :

« Pendant l’appel, je ne lui ai jamais demandé de changer son histoire ; Je ne lui ai jamais offert d’argent en échange d’une déclaration, et je ne l’ai menacée d’aucun type de préjudice si elle choisissait de ne pas faire de déclaration », a déclaré Nicki Minaj. « En fait, je lui ai dit avec insistance que je ne voulais pas qu’elle mente sur quoi que ce soit et qu’elle dise la vérité sur ce qu’elle venait de me révéler uniquement si elle était à l’aise de le faire. » Selon Nicki Minaj, Jennifer Hough lui a dit que les allégations de viol auraient pu être un « malentendu ». Nicki a déclaré que Hough impliquait qu’elle était ouverte à un gain financier. Nicki a déclaré que Hough lui avait dit textuellement: « Je ne dis pas que cela ne s’est pas produit, mais c’était peut-être juste un malentendu. » « Je ne pouvais pas croire ce que je venais d’entendre. Je ne pouvais pas croire qu’il était si facile pour cette femme de laisser entendre qu’elle avait peut-être exagéré ou menti après combien cet homme avait souffert en tant que jeune garçon.

Jennifer doit déposer d’autres documents juridiques et ces documents devraient simplement inclure les tweets de Nicki sur les testicules de l’ami de son cousin détruits par le vaccin contre le coronavirus, ainsi qu’une note qui se lit comme suit : « Vous pensez que cette astuce est digne de confiance ou intelligente ? Fais-moi savoir. »

Photo : Instagram