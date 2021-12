Nicki Minaj offre aux enfants de la star de ‘RHOP’ des cadeaux de Noël coûteux

Nicki Minaj était dans l’esprit de donner cette saison des vacances. Le rappeur « Moment for Life » a montré une faveur supplémentaire aux enfants de la distribution de The Real Housewives of Potomac. Minaj a marqué l’histoire de Housewives en organisant la quatrième partie de la réunion et a grillé le casting sur leurs singeries de la saison 6. Minaj, une fan de longue date de la série de téléréalité Bravo, a proposé d’animer cet été via son compte Twitter. La star de Barbershop 3 s’est apparemment liée d’amitié avec les dames, malgré une série de questions difficiles. À tel point qu’elle a choisi d’offrir à leurs enfants des articles à la mode pour la saison des vacances.

Ashley Darby a partagé ses cadeaux du rappeur, la remerciant d’avoir envoyé des vêtements d’extérieur Gucci à ses deux fils. « Merci pour notre adorable bonnet et écharpe Gucci assortis, @nickiminaj !!! Si gentil et attentionné de votre part de penser aux bébés cette saison des fêtes, nous vous apprécions ! #rhop #auntienickiforthewin. » Minaj a même commenté le message de Darby en écrivant : « Il est si mignon Ashley. Oh, il me rappelle mon fils faisant cette petite pose. »

Gizelle Bryant, qui a trois filles adolescentes, était ravie et choquée que Minaj ait envoyé à ses filles des sacs à main Gucci. « Je suis SANS PAROLE! Je n’ai donc jamais acheté de sacs haut de gamme pour mes filles parce que j’ai toujours voulu les garder HUMBLE », a commencé Bryant dans un message. « J’ai toujours eu l’impression que l’humilité et la gratitude sont bien plus importantes que le style et le profil pour les enfants. Donc, pour que leur premier sac @gucci soit offert par la MEGA ICON SUPERSTAR @nickiminaj pour Noël, c’est INESTIMABLE ! Nicki, mes enfants crient dans la maison. Vous ont fait leur ANNÉE ! Merci d’être si gentil, c’est plus que spécial ! »

Minaj a également envoyé aux fils de Robyn Dixon Gucci des portefeuilles remplis d’argent. Les garçons ne pourraient pas être plus heureux. « Ce sont des garçons chanceux et bénis !!! Merci @nickiminaj d’avoir créé un « moment de vie » vraiment génial pour Corey et Carter !!! Nous t’aimons pour la vie Queen. »

Une personne qui n’a reçu aucun cadeau de Minaj est la nouvelle venue, Mia Thornton. Thornton s’est rendue sur Instagram pour exprimer ses griefs avec Minaj. Elle n’était pas au courant des cadeaux jusqu’à ce qu’elle reçoive une tonne de mentions sur les réseaux sociaux de la part des téléspectateurs de l’émission qui lui ont dit que si elle ne s’était pas prononcée contre Minaj après l’organisation de la réunion et les questions de Minaj, ses trois enfants auraient également reçu des cadeaux. Mais la femme d’affaires n’est pas dérangée et dit qu’elle ira elle-même chez Gucci pour acheter quelque chose à ses enfants.

Candiace Dillard et Karen Huger n’ont présenté aucun cadeau de Minaj sur leurs réseaux sociaux. Huger a deux enfants adultes. Dillard a trois beaux-enfants.