Nicki Minaj organise la réunion des “Real Housewives of Potomac”: Détails

Aujourd’hui, dans l’actualité dont nous ne savions jamais avoir besoin, Nicki Minaj veut remplacer Andy Cohen et accueillir la prochaine réunion de Real Housewives of Potomac. Comme !!! OUI SVP.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Nicki a posté cela ^ jeudi, puis vendredi, elle a demandé aux fans de l’aider à trouver des questions potentielles juteuses pour les retrouvailles, disant sur Instagram Stories que ses Qs seront bien pensés et “mélangés avec drôle et épique, bien sûr . ”

Instagram

Naturellement, tout le monde a immédiatement compris à quel point cette perspective était excitante, puis Nicki a abandonné une conversation entre elle et son publiciste, Joe, qui lui a dit qu’Andy Cohen était heureux de céder son siège et d’avoir son hôte invité.

«Andy Cohen a dit qu’il céderait volontiers son siège pour que vous organisiez la réunion du Potomac. Des cassettes autour d’octobre, ” Joe a envoyé un texto, ajoutant” Ce serait vraiment un moment de f * cking drôle “avec” J’aime cette idée. “

Instagram

On dirait que ces détails sont toujours en train d’être réglés, mais pour info, le casting semble là pour ça. Comme l’a noté Us Weekly, Gizelle Bryant a commenté : “Yesssssss !!!!!” Robyn Dixon a posté un tas d’emojis excités, Wendy Osefo a répondu “Yessssss Queen” avec un emoji couronne, et Karen Huger a écrit “Très bien maintenant” avec un emoji de flamme. Pendant ce temps, Andy Cohen a écrit “Je veux voir ça!”

On ne sait pas à ce stade quand en octobre la réunion sera filmée (et des contrats doivent probablement être signés et ainsi de suite pour que Nicki soit à bord en tant qu’hôte), mais je croise les doigts pour que cela se produise parce que – pour citer Joe – J’AIME CETTE IDÉE.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io