Nicki Minaj pose nue pour fêter son 39e anniversaire – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Rrrrr ! Nicki Minaj n’a jamais hésité à se montrer très peu habillée. Que ce soit avec des décolletés plongeants, des minijupes ou des microbikinis, la rappeuse ne cache pas ses courbes, tant admirées par ses followers.

La chanteuse ne vit pas, elle ne fête pas non plus la moitié. Elle va toujours pour tout, avec des couleurs vives, des looks originaux, des voitures et des fêtes somptueuses. Ainsi, pour fêter ses 39 ans, elle a montré qu’elle s’apprêtait à atteindre le quatrième étage avec une silhouette spectaculaire et Nicki Minaj… elle s’est mise à poil sur les réseaux sociaux !

Nicki Minaj se déshabille sur Instagram pour fêter ses 39 ans

Normalement, quand quelqu’un fête son anniversaire, cette personne reçoit des cadeaux, mais cette fois, Nicki Minaj a décidé de donner à ses followers des photographies sans vêtements, pour fêter son 39e anniversaire.

Hier 8 décembre, la chanteuse de Trinité-et-Tobago a posté sur son compte Instagram trois images pleines de sensualité qui ont rendu fous les internautes. Dans la première, Nicki est vue de profil, dans une petite lingerie avec des losanges, des chaussures montantes et des cheveux roses. La fille d’anniversaire portait un gâteau avec sa main droite et couvrait son mamelon avec sa gauche.

Informations tirées d’El Universal