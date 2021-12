Nicki Minaj pose nue pour son 39e anniversaire

Nicki Minaj a fêté son anniversaire dans son costume d’anniversaire ! En l’honneur de son 39e anniversaire mercredi, la chanteuse « Anaconda » s’est déshabillée et a posé dans son costume d’anniversaire pour un trio de photos nues qu’elle a partagées avec ses abonnés Instagram. Le rappeur « Beez In The Trap » a sous-titré la galerie, « Say Happy Birthday to da Bad Guy », une référence à la célèbre réplique de Tony Montana dans le film Scarface de 1983, auquel elle a fait référence dans plusieurs de ses chansons.

Dans la première des trois photos, la musicienne de 39 ans a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle enlevait un string à lanières. Avec une main couvrant ses seins, Minaj tenait un gâteau d’anniversaire dans l’autre alors qu’elle prenait la pose pour la caméra. Dans la deuxième image, la nominée aux Grammy était assise sur un ours en peluche géant, ses cheveux roses assortis au fond rose. Sur la photo finale, Minaj tenait à nouveau le gâteau d’anniversaire, mais cette fois, elle se penchait vers l’appareil photo.

La série d’images a été accueillie par une vague de messages de joyeux anniversaire de la part des partisans de Minaj, avec une personne écrivant : « vous avez vraiment dit : « Laissez-les manger du GÂTEAU ! » Joyeux anniversaire Nicki, bravo pour une autre année de santé, de richesse et de victoires. » Quelqu’un d’autre a commenté : « Maintenant, c’est à lui que devrait ressembler une photo d’anniversaire. » Un troisième abonné s’est rendu dans la section des commentaires pour souhaiter un « joyeux anniversaire à la reine du hip hop », un message qu’ils ont partagé avec une série de trois emojis de feu.

Au milieu de la rafale de messages d’anniversaire, Minaj est revenue sur la plate-forme de médias sociaux plus tard dans la journée avec un message de gratitude à ses fans pour leur soutien continu. Partageant une vidéo présentant leur message de soutien et d’autres clips tout au long de sa carrière, elle a écrit : « Mes fans ont dit que je ne venais jamais en ligne le jour de mon anniversaire. Je me suis donné pour mission de changer cela cette année. Je vous aime tellement. »

Minaj a fêté son anniversaire deux mois seulement après avoir aidé son fils, qu’elle appelle gentiment « Papa Bear », à fêter son premier anniversaire avec une somptueuse fête d’anniversaire sur le thème du Kung Fu Panda. Partageant des images des festivités en ligne, Minaj a écrit à propos de l’occasion spéciale : « Maman est si fière de toi, PapaBear. Tu es le meilleur garçon du monde entier. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour te mériter, mais Dieu Je te bénis, mon fils. Maman et papa ne cesseront jamais de t’aimer. «