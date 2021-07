Nicki Minaj propose d’héberger la réunion de Real Housewives of Potomac .

La reine Barb pourrait figurer dans la réunion de Real Housewives of Potomac (Photo: Bravo)

Nicki Minaj vient de teaser une idée qui conduirait à la réunion épique de Real Housewives de tous les temps.

Les téléspectateurs de Les vraies femmes au foyer du Potomac adorent déjà la saison après une ouverture enflammée de Wendy Osefo et de la nouvelle venue Mia Thornton, mais maintenant, ils voudront peut-être passer directement à la réunion de la saison six.

Jeudi, Nicki a excité au-delà de toute mesure les fans de Bravo après avoir affirmé qu’elle prendrait le relais d’Andy Cohen et animerait les épisodes de la réunion.

Partageant la bande-annonce emblématique de l’émission dans laquelle les acteurs ont parlé de leur vie avec des paroles remixées de la chanson à succès du rappeur, Moment 4 Life, le rappeur Super Bass a écrit: ” J’organiserai la réunion. Je sais ce que vous voulez tous que je demande au Chili🥴’.

« Très bien maintenant », a commenté Karen Huger, à laquelle Nicki a répondu : « oui madame. Je sais une chose ou 2 sur le fait d’être la Grande Dame’.

Wendy Osefo a également donné à l’idée son sceau d’approbation en commentant: “Yessssss Queen 👑.”

Nicki, 38 ans, a répondu: “C’est la réunion la plus emblématique de l’awl time chi (sic)”.

Nous savons déjà que Nicki a l’expérience de l’hébergement grâce à son émission Apple Music Queen Radio, il ne fait donc aucun doute qu’elle pourrait rejoindre les Potomac Housewives afin qu’elle puisse les aider à renverser tout le thé.

Naturellement, les fans paniquaient alors que l’un d’eux tweetait: ” NICKI MINAJ ACCUEILLERA LA RÉUNION DES VRAIS FEMMES AU FOYER DE POTOMAC OMDMGKFKVKKF “.

«Je me suis réveillé pour découvrir que Nicki Minaj accueille la réunion du Potomac cette saison. Est-ce que je rêve encore ? [Heart eyes emoji] #RHOP’, a ajouté un autre.

Nicki Minaj a déclaré qu’elle organisait la réunion du Potomac. Et de lui envoyer vos questions. Reine, nous sommes là pour ça ! #RHOP – Proverbes 13:22â??¨ (@affluent_allan) 30 juillet 2021

Nicki Minaj héberge Potomac ? Chilieeeeð??????ð????¾ð??????ð????¾ — bibbssð??¤?? (@TheeBibbs) 30 juillet 2021

Je me suis réveillé pour découvrir que Nicki Minaj accueille la réunion du Potomac cette saison. Suis-je encore en train de rêver ?ð?????? #RHOP – Mises à jour de Teresa Giudice (@TeresaUpdates) 30 juillet 2021

NICKI MINAJ ACCUEILLERA LA RÉUNION DES VRAIS FEMMES AU FOYER DE POTOMAC OMDMGKFKVKKF — Garçon rose ð?????? (@YellowBanister) 30 juillet 2021

PAS @NICKIMINAJ DIT QU’ELLE ACCUEILLE LE REUINON DE VRAIS FEMMES AU FOYER DE POTOMAC ð????©ð?????? – â?? (@habibahsays) 30 juillet 2021

C’est @NICKIMINAJ qui a une conversation complète avec les filles du Potomac dans ses commentaires et dit qu’elle organise la réunion pour moi aujourd’hui. J’aime cette dame, je parie qu’elle crie à la télévision comme nous tousð ??¤£ð??????ð??????ð??????ð??????ð??????ð?????? #RHOP – Roi (@hatedbymost132) 30 juillet 2021

Un fan enthousiaste a écrit: ” PAS @NICKIMINAJ DIRE QU’ELLE ACCUEILLE LE REUINON DE VRAIS FEMMES AU FOYER DE POTOMAC [Weary faceemoji] [Tears of joy emoji]’.

“C’est @NICKIMINAJ qui a une conversation à part entière avec les filles du Potomac dans ses commentaires et dit qu’elle organise la réunion pour moi aujourd’hui”, a commenté l’un d’eux. ‘J’aime cette dame, je parie qu’elle crie à la télé comme le reste d’entre nous[ Rolling on the floor laughing emoji] [Tears of joy emoji] #RHOP’.

Alors, qui devons-nous appeler pour que cela se produise ?

The Real Housewives of Potomac est diffusé le dimanche sur Bravo aux États-Unis, tandis qu’il est disponible en streaming sur hayu au Royaume-Uni.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



