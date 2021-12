Nicki Minaj rend hommage au directeur commercial assassiné

Nicki Minaj pleure la mort de son chef d’entreprise.

Angela « Angie » Kukawski a été portée disparue le 22 décembre. Le lendemain, la police a découvert le corps de la célèbre manager de 55 ans dans le coffre de sa voiture à Simi Valley, en Californie. Sa mort a été qualifiée d’homicide par le bureau du médecin légiste du comté de Ventura.

Kukawski, qui était mère de cinq enfants, travaillait chez Boulevard Management à Woodland Hills, spécialisé dans les services de comptabilité et de gestion financière pour les artistes, les athlètes et les entrepreneurs, selon Variety.

Les clients célèbres de Kukawski comprenaient Kanye West, Offset, les Kardashian, la succession de Tupac Shakur et Nicki Minaj.

Dans un article sur son histoire Instagram, Minaj a rendu hommage à son défunt manager. « La personne la plus travaillante, la plus fiable et la plus douce que vous puissiez connaître. Tu ne méritais pas ça, Angela. Mon coeur se brise pour tes enfants. Repose en paix », a-t-elle écrit.

La famille Kardashian a décrit Kukawski comme « vraiment le meilleur » dans une déclaration à E! Des nouvelles. « Elle se souciait de chacun d’entre nous et a fait se produire des choses impossibles », a déclaré la famille. « Elle nous manquera beaucoup et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches pendant cette période des plus difficiles. »

Le service de police de Simi Valley et le service de police de Los Angeles ont arrêté le petit ami de Kukawski, Jason Barker, âgé de 49 ans, soupçonné de meurtre. Barker aurait tué Kukawski à l’intérieur de leur maison commune à Sherman Oaks, l’aurait placée dans sa voiture et se serait rendue à Simi Valley.

Barker a été incarcéré dans la prison de Van Nuys et est détenu sous caution de 3,07 millions de dollars.