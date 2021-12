Nicki Minaj répond à l’accusation de harcèlement de l’accusateur de son mari et la traite de menteuse

Nicki Minaj appelle la femme qui l’accuse, elle et son mari, de harcèlement de menteuse audacieuse – affirmant qu’il y a des trous dans son histoire selon laquelle NM and co. croire totalement la discréditer.

L’avocat du rappeur a déposé des documents juridiques, obtenus par TMZ, répondant à Jennifer Houghle procès d’août – où elle a affirmé que Nicki, Kenneth Petit et une ribambelle d’avocats s’occupaient de son affaire… essayant de l’amener à se rétracter de sa plainte pour tentative de viol contre Ken… qu’elle avait déposée dans les années 90 et pour laquelle KP avait été condamné.

Pour faire court… L’équipe juridique de Nicki appelle BS sur les allégations de Hough, allant jusqu’à demander au tribunal de la sanctionner pour ce qu’ils disent être des mensonges flagrants, qu’ils pensent qu’elle a lancés dans le but de gagner un salaire de Nicki.

Le nœud de leur argument réside dans quelques incohérences différentes qui, selon eux, se trouvent dans le récit des choses de Hough – à savoir, elle prétend qu’elle a dû changer son numéro de téléphone en raison du harcèlement présumé qu’elle recevait de Nicki, ainsi que la réclamation que l’équipe de Nicki avait atteinte à son frère avec une offre de 500 000 $ si elle se rétracte dans une déclaration écrite.

Sur la question du téléphone ..,. L’avocat de Nicki dit que Hough a en fait envoyé un texto à Nicki après avoir affirmé qu’elle devait changer son numéro et revenir en juin 2020 pour empêcher Nicki et son équipe de la contacter. Nicki dit que le texte disait « Les maréchaux américains posent des questions !!! » L’avocat en tire une conclusion : Hough n’essayait pas du tout de cacher son numéro à Nicki (contrairement à ce qu’elle prétend). L’équipe de Nicki pense qu’il est clair qu’elle n’avait pas peur et qu’elle cherche juste un salaire.

Il y a aussi la question d’une interview donnée par Hough plus tôt cette année, qui, selon l’avocate, diffère de ce qu’elle a allégué dans les documents judiciaires. Dans l’interview, l’avocat de NM a déclaré que Hough avait noté que son frère lui avait dit que quelqu’un avait tendu la main avec une offre de 500 000 $ si elle parlait à un avocat représentant Petty. L’avocat de NM a déclaré que le allégation dans le procès que Nicki était derrière l’offre n’est qu’une spéculation qui lui a donné une raison d’essayer de poursuivre Nicki.

En bout de ligne … L’avocat de Nicki dit que cette femme cherchait à gagner de l’argent rapidement de Minaj, et déforme maintenant l’histoire pour le faire.