Nicki Minaj se penche sur les accusations de « pêche au noir » de Jesy Nelson

« Pendant tout le temps que j’étais dans Little Mix, je n’ai jamais rien eu de tout cela », a poursuivi Jesy. « Et puis je suis sorti de [the band] et tout d’un coup les gens le disaient. Je n’étais pas sur les réseaux sociaux à cette époque, alors j’ai laissé mon équipe [deal with it], parce que c’était quand je venais de partir. Mais je veux dire, j’aime la culture noire. J’aime la musique noire. C’est tout ce que je sais; c’est ce sur quoi j’ai grandi. »

Sa nouvelle vidéo « Boyz » avec Nicki ne semblait qu’augmenter l’indignation des utilisateurs des réseaux sociaux, l’un d’eux disant qu’elle avait fait passer sa « pêche noire au niveau supérieur ».

Un autre tweet populaire disait: « Jesy Nelson profitant de la culture noire, alors qu’elle-même ne pouvait même pas être une bonne alliée d’un ancien membre du groupe, encore moins de la communauté noire, tout en pêchant et en essayant de chanter avec un blaccent pour tenter de sonner dur quand elle vient d’Essex… au mois de l’histoire des noirs britanniques ???? «

S’adressant à Nicki, Jesy a déclaré que son « intention n’a jamais été d’offenser les personnes de couleur » avec la vidéo. Elle voulait plutôt « célébrer » le R&B des années 90 parce que « cette époque de la musique est ce que j’aime ».

Elle a partagé: « Cela me fait vraiment mal d’avoir offensé les gens. »