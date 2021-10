Nicki Minaj vole la vedette dans la bande-annonce de RHOP Reunion

Tingz de la Réunion !

La bande-annonce de la réunion très attendue de Real Housewives of Potomac saison six est enfin là, et entre les extraits sonores de Nicki Minaj grillage Ashley Darby d’apporter son lait maternel à un voyage entre filles juste pour commencer le drame et Wendy Osefo révélant qu’elle avait apporté des reçus de la taille d’un panneau d’affichage, cela ne déçoit pas.

Divisé en quatre (!) Épisodes, les retrouvailles ressasseront tout le drame de cette saison, à commencer par Mia Thorntonses « mensonges » et sa relation tumultueuse avec Candiace Dillard. Dans le clip en avant-première, que vous pouvez regarder ci-dessous, on peut voir le couple faire des allers-retours avant que Candiace n’insulte à nouveau la mère de Mia.

À ce stade, les dames la confrontent à propos de son comportement. « Comment répondez-vous aux personnes qui travaillent pour vous ? » hôte Andy Cohen demande.

Gizelle Bryant prend également la parole, disant à Candiace qu’elle était « horrifiée » lors de son échange houleux avec Mia plus tôt cette saison.