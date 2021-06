Nicklas Bendtner s’est fait cracher sur un terrain d’entraînement grossier avec Thierry Henry où la légende d’Arsenal ” m’a mis à ma place “

Nicklas Bendtner a « appris une leçon » au début de sa carrière à Arsenal par Thierry Henry, dont il a révélé une fois qu’il en avait déchiré une nouvelle dans une rangée de terrain d’entraînement.

Bendtner, qui a annoncé sa retraite du football en juin 2021, est arrivé dans le nord de Londres en tant que jeune talentueux mais sûr de lui de 17 ans après avoir quitté sa ville natale de Copenhague et a rapidement fait forte impression dans les rangs des jeunes.

getty

Bendtner a passé dix ans à Arsenal, où il a marqué 45 buts en 171 apparitions

Un record de 12 buts en 18 matchs pour l’équipe des Gunners des moins de 18 ans, suivi de cinq buts pour les réservistes, lui a permis d’être rapidement promu dans l’équipe senior après seulement un an en Premier League.

Mais le jeune Danois s’est aussi vite remis à sa place suite à son arrivée chez les grands, puisqu’il a frotté à l’envers nombre des meilleures stars du club.

Et l’un d’eux se trouvait être Henry, qui a donné une oreille au jeune lorsqu’il a mordu la légende pendant l’entraînement.

“Pour faire court, il m’a mis à ma place”, a déclaré Bendtner à l’émission talkSPORT Breakfast en 2020.

«Je viens d’un endroit où vous vous exprimez et vous vous défendez, et je pense que Thierry l’avait aussi.

« De toute évidence, il était le plus grand attaquant et l’une des plus grandes personnalités et joueurs de Premier League à ce moment-là.

« Donc, il m’a définitivement donné une leçon… »

getty

La légende d’Arsenal Thierry Henry ne semble apparemment pas prisonnier à l’entraînement

Bendtner a révélé l’épisode dans son livre “Both Sides”, qui contient de nombreuses histoires juteuses de sa carrière à Arsenal.

L’un des meilleurs est sa rupture avec Henry, survenue lors d’une séance d’entraînement.

Le Danois explique qu’ils jouaient à un jeu à deux touches à l’entraînement, lorsqu’un jeune Bendtner s’est plaint qu’Henry avait fait trois touches, ce qui a provoqué une réponse de “jouer pour l’amour de merde” du patron adjoint Pat Rice.

“Mais Henry m’a entendu”, écrit-il. « Il se tourne dans ma direction et met son doigt sur ses lèvres : ‘Sssssssh.’ »

Quelques instants plus tard, Bendtner a également touché le ballon à trois reprises, puis s’est plaint “grand temps” lorsqu’un coup franc a été donné contre lui.

“Henry me dit de me taire”, a-t-il poursuivi.

Nicklas Bendtner sur sa mauvaise relation avec Emmanuel Adebayor et leur éclatement public dans le derby du nord de Londres

« Cette fois avec beaucoup de gros mots inclus. Et avec le recul, c’est un bon conseil. Mais je ne l’assume pas. Je crie que c’est lui qui devrait se taire.

“Puis il court et me confronte, me crie droit au visage et me dit de me faire foutre, dit toutes sortes de choses. Il ignore totalement le fait que le jeu se déroule autour de nous.

“Ashley Cole et Sol Campbell s’impliquent : ‘Continue, Nicklas, continue à courir et ferme ta gueule’.”

Et il semble que c’est exactement ce qu’il a fait.

Henry l’a ensuite mis de côté après la séance et lui a fait un “monologue de deux heures” sur l’attitude d’un footballeur professionnel.

.

L’as danois Bendtner est un héros culte auprès des fans d’Arsenal

Et Bendtner dit qu’il a beaucoup appris en s’habillant de l’icône des Emirats.

“Ensuite, il m’a emmené sur le côté et m’a expliqué ce que c’est que d’être un joueur professionnel, et vous ne pouvez pas simplement venir en tant que jeune enfant et essayer de vous exprimer sur le terrain”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

« C’est quelque chose dont j’ai beaucoup appris.

“C’était aussi une histoire assez drôle, car en tant que jeune enfant, vous devriez probablement garder la tête baissée et ne rien dire aux grandes stars…”