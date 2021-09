Nicko Mcbrain d’Iron Maiden choisit Ringo Starr des Beatles comme son « dieu du rock »

IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain était l’invité vedette de BBC‘s “The Rock Show With Johnnie Walker” pendant le segment “Rock God”. Nicko choisi LES BEATLES‘ Ringo Starr et a déclaré à propos de son choix : « J’ai choisi Ringo parce qu’il a été le tout premier batteur qui m’a vraiment influencé dans mon genre de musique. J’ai commencé à écouter Dave Brubeck quand j’entends Joe Morello jouer, mais Ringo était mon premier héros. En fait, quand j’avais 12 ans — en fait, j’en avais 11 — j’avais une affiche de Ringo dans ma chambre. Il regardait par-dessus le côté gauche de sa batterie au-dessus de ses charleston, et chaque nuit, je m’endormais en pensant : « C’est l’homme. C’est le gars que je veux être. Et il a vraiment lancé ma carrière de batteur. Une autre chose, c’est que j’ai pu le rencontrer il y a trois ans quand il jouait ici à Fort Lauderdale – la première fois après toutes ces années que j’ai rencontré mon héros.”

McBrain déjà discuté de son introduction à la batterie dans une interview en 2012 avec Tambouriner! magazine. Il a dit à l’époque : « Une fois que j’ai vu Joe Morello, j’ai dit à mon père : ‘Je vais devenir batteur. Je vais être le meilleur batteur du monde.’ Mais je ne suis pas entré dans le jazz. J’avais 11 ans quand LES BEATLES est sorti, et puis je me suis dit : « Putain de merde ! je veux être Ringo Starr!’ J’étais très vulnérable à ce qui se passait [in London]. j’ai été inspiré par Ringo, Charlie Watts, Keith Lune … Lorsque LED ZEPPELIN sortit de, John Bonham a été une influence majeure sur moi, et je me suis dit : ‘C’est ce que je vais jouer.'”

Il y a cinq ans, McBrain Raconté Radar musical à propos de son style de batterie : « À l’origine, quand j’étais jeune, c’était LES [ROLLING] DES PIERRES, LES ANIMAUX, les gens aiment ça. Brian Bennett, Ringo Starr, Charlie Watts étaient mes influences. C’était de simples trucs de pavot. Puis L’OMS est venu et John Bonham et toute ma vie a changé. J’étais dans le big band et les grooves funky, j’adorais jouer du funk. Mon style était basé sur ça, cette musique des années 60 quand je grandissais et apprenais à jouer. Puis j’ai joué dans des groupes de blues et j’ai commencé à devenir plus heavy, j’ai toujours joué dur. J’ai appris mon métier et j’ai adoré ces grooves funk. Au fur et à mesure que ma vie avançait et que je jouais avec d’autres groupes comme MARCHEURS DE RUE, beaucoup de ces morceaux étaient des morceaux de rock mélodique, mais il y avait beaucoup de funk dedans. Il y avait beaucoup d’influence du guitariste Bobby Tanche. Quand je suis entré dans JEUNE FILLE, la prochaine progression d’avoir joué avec Tapoter [Travers] et des gens comme ça signifiaient que je jouais toujours avec ces influences, et j’ai intégré cela dans JEUNE FILLE.”

IRON MAIDENle nouvel album de, “Senjutsu”, est sorti le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris. La vidéo du premier single du LP, “L’écriture sur le mur”, a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept du chanteur Bruce Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).