Nicko Mcbrain d’Iron Maiden confirmé pour le “ Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp ” de novembre 2021 en Floride

IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain paraîtra au novembre 2021 Camp fantastique Rock ‘N’ Roll à Hollywood, en Floride. Il est également prévu de participer à l’événement Dave Mustaine (MEGADETH), Steve Morse (VIOLET FONCÉ, DIXIE DREGS) et Richie Faulkner (JUDAS PRIEST).

Camp fantastique Rock ‘N’ Roll est une institution et un phénomène culturel qui sévit à Los Angeles, New York et d’autres villes depuis 1996. L’idée originale du producteur de musique David Fishof, il dispose d’un éventail époustouflant de “conseillers” de rock star qui, dans le passé, ont inclus Roger Daltrey (L’OMS), Alice Cooper, Paul Stanley et Gene Simmons (EMBRASSER), Nancy Wilson (CŒUR), Joe Perry (AÉROSMITH), Jeff Beck, Sabrer (GUNS N ‘ROSES) et d’innombrables autres légendes du rock.

Camp fantastique Rock ‘N’ Roll est une atmosphère non compétitive conçue pour tous les niveaux de musiciens et amateurs de musique. Les participants sont placés dans des groupes avec des personnes partageant les mêmes idées et un niveau de compétence similaire pour créer une expérience hors du commun.

Certains campeurs jouent bien et ont même abandonné leur carrière de musiciens pour devenir PDG et avocats. Certains campeurs ne peuvent pas jouer du tout. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est la passion pour la musique rock. À Camp fantastique Rock ‘N’ Roll, ils peuvent tous poursuivre leur passion – et rencontrer et jouer avec les artistes qui sont devenus la bande originale de leur vie.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, cliquez ici.

