Nicko Mcbrain d’Iron Maiden : “Nous ne prévoyons pas de faire de longues chansons”

Lors d’une apparition dans un récent épisode de la “Hangin’ & Bangin’ : artistes en confinement” spectacle en ligne, Nicko McBrain discuté IRON MAIDENle penchant de pour écrire de longues chansons complexes et progressives, y compris sur le dernier effort du groupe, “Senjutsu”, qui comporte trois pistes dont la durée dépasse 10 minutes chacune. On lui a demandé si lui et ses camarades de groupe avaient réellement décidé d’écrire de très longues chansons à chaque nouvelle JEUNE FILLE album, a dit le batteur (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Absolument pas. La plupart des trucs, ces longs airs épiques, sont vraiment écrits principalement par Steve [Harris, MAIDEN bassist]. Sur le dernier album, “Le livre des âmes”, nous avons eu ‘Empire des nuages’ [written by singer Bruce Dickinson], qui était de 18 minutes.

“Les chansons sont ce qu’elles sont. Si elles durent cinq minutes… Je veux dire, nous avons deux chansons sur le [‘Senjutsu’] album qui sort en moins de six minutes”, a-t-il poursuivi.

“Quand les gars les écrivent… Le truc, c’est que nous nous asseyons dans la salle de contrôle et nous les faisons jouer, et nous nous disions:” Oh, mec, c’est vraiment cool. ” Et [producer] Kévin [Shirley] volonté [tell us], ‘Très bien, les garçons, vous savez que ça dure 12 minutes et demie.’ Et c’est du genre : ‘C’est quoi ton point ? À quoi veux-tu en venir? Pourquoi tu nous dis ce que dit l’horloge ? Nous ne nous soucions pas.

“C’est juste comme ça,” Nicko ajoutée. “Steve écrit ces airs mélodiques incroyables où il répète ces différentes parties de la chanson où vous avez ces mélodies incroyables. Et puis nous avons trois guitaristes, et tous les gars disent : « À mon tour maintenant », donc nous avons trois solos de guitare. Il y a une piste qui s’appelle ‘Le Parchemin’, il y a six solos de guitare — chaque personne prendra son solo puis le répétera. La première personne sera le quatrième gars à faire un solo, ce qui est époustouflant.

“Donc, non, nous n’avons pas l’intention de faire de longues chansons. C’est comme ça”, a-t-il répété.

Plus tôt dans le mois, Dickinson a été interrogé sur JEUNE FILLEtendance à écrire de longues chansons lors d’une interview avec SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation ». “Steve et je suis en partie responsable [for that]. J’ai tout fait à propos de la catastrophe du dirigeable, le R101, qui a duré 18 minutes ou quelque chose de fou”, a-t-il déclaré, se référant à ce qui précède. “Empire des nuages”. “Et c’était essentiellement arrangé pour un orchestre, ce que nous n’avions pas à l’époque.

“Pour cet album, ouais, Steve est un grand fan de prog, tout comme moi », a-t-il expliqué. « J’en parlais à quelqu’un d’autre à ce sujet, à propos des différents groupes que nous aimions tous les deux. Steve, par exemple, est un grand fan de JÉTHRO TULL. Je suis aussi un grand fan de JÉTHRO TULL. Il aime « Un jeu de passion » et « Pensez comme une brique »; Je suis plus ‘Scaphandre autonome’ et les premiers trucs. Mais néanmoins, nous nous rencontrons tous les deux au milieu là-bas. C’est un grand GENÈSE ventilateur – le Peter Gabriel GENÈSE, “L’agneau se couche sur Broadway”; il aime tout ça. Moi, je ne suis pas fou de GENÈSE, mais j’ai adoré Pierre Gabriel‘s, je pense que c’était son troisième album solo, [with songs like] ‘Intrus’ [and] “Pas de maîtrise de soi” – des trucs effrayants, sombres, vraiment de mauvaise humeur. Et il y avait un groupe appelé GÉNÉRATEUR VAN DER GRAAF, qui étaient contemporains de GENÈSE, et d’une certaine manière, ils étaient même un peu plus présents que GENÈSE. Eh bien, je les ai aimés. Et j’ai emprunté des morceaux de Peter Hammill, le style vocal de leur chanteur. Donc, nous avons tous les deux ce truc de prog qui tourne autour de nos têtes, avec MINCE LIZZY, VIOLET FONCÉ, [BLACK] SABBAT. C’est un grand fan de NEKTAR et le SCORPION.

“Je n’étais pas si fou de JUDAS PRIEST jusqu’à ce que je tourne avec eux, jusqu’à ce que je tourne avec eux dans JEUNE FILLE. Et en effet le SCORPION le même. Je ne suis jamais vraiment entré dans PRÊTRE à part ça « Ailes tristes du destin » jusqu’à ce que je parte en tournée avec eux, puis je me suis dit ‘Wow. Ils font des trucs vraiment cool.

“Donc, ce sont toutes les sortes d’influences qui résonnent autour de nous et qui finissent par nous faire faire toutes ces grandes chansons longues”, a-t-il poursuivi. “Et ça ne me dérange pas parce que c’est un peu… je veux dire, certaines choses, comme ‘Le Parchemin’, c’est presque comme de l’auto-hypnose en écoutant ça – c’est vraiment le cas. [If we perform that song live], je serai à l’arrière avec un verre d’eau sans alcool. J’ai droit à une pause thé de cinq minutes et demie au milieu de ‘Le Parchemin’.”

“Senjutsu” est sorti le 3 septembre via BMG. IRON MAIDENLe premier LP de six ans a été enregistré à Paris avec Shirley et coproduit par Harris.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris. Avec un temps d’exécution d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, est un double CD/triple vinyle.

“Le livre des âmes” est le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.