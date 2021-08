Nicko Mcbrain d’Iron Maiden partage ses réflexions sur le décès de Charlie Watts et Joey Jordison

Dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, IRON MAIDEN‘s Nicko McBrain a fait part de ses réflexions sur le décès récent de Charlie Watts, batteur et membre principal de LES PIERRES QUI ROULENT au cours des six dernières décennies, ainsi que le décès tragique d’anciens NŒUD COULANT le batteur Joey Jordison. Demandé si Watts a été une première influence sur son jeu, McBrain dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oh, absolument. Charlie était un chronométreur tellement phénoménal – un grand joueur. Il y a un dicton – je l’ai déjà dit plusieurs fois – il ne s’agit pas des notes; il s’agit de l’espace entre les deux, en en prenant la généralité musicale. Et c’est quoi Charlie l’a fait – il avait cette sensation incroyable à l’arrière du groove.

“Quand j’ai commencé à jouer, c’était Ringo [Starr] et Charlie – au sens propre Ringo et Charlie sont les deux influences dont j’ai appris, sur lesquelles j’ai basé mon style de jeu à l’époque”, a-t-il poursuivi. “Et puis le merveilleux Keith Lune est venu, et John Bonham. Ces quatre gars ont donc été mes principales influences.

“Mais certainement Charlie est une triste perte pour le monde de la musique et la fraternité des tambours à travers la table. Il influencera tous ces batteurs qui se lancent dans cette musique depuis LES PIERRES. C’est un batteur de jazz, il vient d’un milieu jazz. Il jouait au grip traditionnel ; il jouait aussi à l’orthodoxie. Une adhérence assortie également, mais c’était son style principal. Juste un joueur merveilleux et merveilleux.

“Et Joey, bien sûr… Vous tournez huit chapitres sur toute la ligne, et vous avez ce gars qui joue ce genre incroyable de vitesses de barre [with a] belle, belle technique de grosse caisse”, Nicko ajoutée. “Je suis un seul bassiste, mais je peux toujours vraiment apprécier ces gars qui apportent quelque chose d’autre à la table. Donc, avoir perdu la paire d’entre eux, c’est vraiment une grande perte pour nous tous. Et il le sera raté, tous les deux.”

WattsL’attaché de presse a déclaré qu’il “est décédé paisiblement” le 24 août “dans un hôpital de Londres entouré de sa famille”.

Charliela mort est survenue quelques semaines seulement après LES PIERRES QUI ROULENT a annoncé que Watts manquerait plusieurs dates de tournée aux États-Unis alors qu’il se remettait d’une procédure médicale non spécifiée.

Le 12-date “Pas de filtre” tournée aurait lieu comme prévu, avec Steve Jordan prise Watts‘s place.

Même si Watts n’était pas membre fondateur de LES PIERRES, il faisait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre un cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.

JordisonLa famille de s a confirmé qu’il est décédé « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

La même année qu’il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC. Il a également collaboré avec d’anciens FORCE DU DRAGON et courant KRÉATEUR bassiste Frédéric Leclercq dans SINSAENUM.

IRON MAIDENle 17e album studio de , “Senjutsu”, sortira le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.



