Nicko Mcbrain d’Iron Maiden promet “beaucoup de surprises” sur l’album “Senjutsu”

BMG libérera IRON MAIDENle 17e album studio de , “Senjutsu”, le premier du groupe en six ans, le 3 septembre. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris. Il a été précédé le 15 juillet par une vidéo d’animation déjà très remarquée pour le premier single “L’écriture sur le mur” faite par Clignotement d’encre basé sur un concept du chanteur Bruce Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Dans une nouvelle interview avec T95 La Roche Station, JEUNE FILLE le batteur Nicko McBrain déclaré au sujet de la fabrication de “Senjutsu” (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons commencé à enregistrer en mars – peut-être en février, en fait – de 2019. Nous avons eu un peu de temps libre entre le « L’héritage de la bête » tournée partie un et partie deux, et nous avons décidé de revenir sur “Le livre des âmes” nous allions faire un autre disque. Parce que les choses sont planifiées par des années pour IRON MAIDEN, et tige [Smallwood, MAIDEN manager] et Bruce et Steve asseyez-vous et planifiez-le et exécutez-le par nous tous. Et donc, oui, nous avons mis du temps au crayon. Nous ne savions pas exactement quel jour nous allions commencer, mais nous avons bloqué du temps dans Guillaume Tell atelier à Paris. Mais, malheureusement, c’était l’hiver, donc votre humble serviteur n’était pas content d’être là, je vais vous le dire. Je suis un Floridien par temps chaud; 31 ans que j’y habite.

“Quoi qu’il en soit, alors nous sommes entrés [to record the LP]”, a-t-il poursuivi. “Et, bien sûr, nous avons ensuite fait le ‘Héritage’ tournée et nous avions prévu tout ce qui allait se passer, et, bien sûr, le reste appartient à l’histoire; le monde s’est arrêté. Mais d’une certaine manière, cela nous a donné beaucoup de temps pour planifier la sortie de l’album, mais aussi pour sortir une vidéo phénoménale qui Bruce et l’équipe a travaillé pendant « L’écriture sur le mur ». Donc, d’une certaine manière, cela nous a donné un peu de liberté à cet égard, bien que ce genre de choses, l’animation, soit fait avec des ordinateurs et n’ait pas à être fait dans un bureau et un mec assis et dessin. Donc, oui, nous avons eu de la chance. Et je dois tirer mon chapeau pour Bruce Dickinson et l’équipe pour un séjour absolument splendide . Je veux dire, quel morceau de film c’est.”

En ce qui concerne ce que les fans peuvent s’attendre à entendre sur “Senjutsu”, Nicko a déclaré : « La seule façon dont je peux résumer ce disque est qu’il contient un peu de tout. différentes compressions sur la batterie… Steveles tons de basse changent légèrement. Et il y a un peu de tout. Dites, depuis les premiers albums de JEUNE FILLE jusqu’au milieu — “Quelque part dans le temps”, ‘Septième fils’ – du point de vue sonore, sonore et certaines des saveurs sur les pistes dans l’écriture des pistes. Je veux dire, Steve a écrit trois de ces chansons épiques – je pense qu’il y a plus de 30 minutes d’écriture sur seulement trois chansons, et tout a été écrit par Harry. Personne d’autre n’est venu avec autre chose. Steve est allé, ‘J’ai une idée pour cette mélodie.’ Évidemment, au fur et à mesure qu’il est créé, vous avez votre contribution artistique. Ce n’est pas comme si je devais jouer exactement le rythme de la batterie qui Steve veut. Il a un croquis. Mais il y en a pour tout le monde. Et il y a un peu de nouveautés. Je veux dire, écoutez le début de « L’écriture sur le mur ». Et il y a quelques autres petits joyaux et pépites qui viendront aux gens, et ils vont dire: “Oh, putain, ça sonne comme un tel et un tel”, – des groupes plus anciens. Alors, oui, beaucoup de surprises sonores.”

Pour “Senjutsu” – grossièrement traduit par “tactique et stratégie” – le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée du bassiste Steve Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, sera un double CD/triple vinyle.

“Senjutsu” sera publié dans les formats suivants et disponible en pré-commande/pré-enregistrement sur www.ironmaiden.com :

* Digipack 2CD standard



* Format de livre de luxe 2CD



* Deluxe poids lourd 180G Triple Black Vinyl



* Édition spéciale Triple Silver et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Édition spéciale Triple Red et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Coffret Super Deluxe avec CD, Blu Ray et souvenirs exclusifs



* Album numérique [streaming and download]

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, PÉRIPLE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.