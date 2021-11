Le samedi 4 décembre, IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain effectuera un ensemble de JEUNE FILLE classiques avec TARTE TITANE à la célébration du 12e anniversaire de Côtes levées rock’n’roll, le restaurant-barbecue appartenant à McBrain et ami proche Mitch Tanne, à Coral Springs, en Floride. Apparaissant également à l’événement sera FAIT DE METAL, KINLIN, ANGES DE GUERRE, LES ENFANTS DE LA TOMBE et ECOLE DU ROCK.

Un joint de barbecue avec un penchant musical, Côtes levées rock’n’roll met en valeur son amour pour la cuisine fumée du sud avec des aliments comme le porc et le poulet grillés et s’attaque intelligemment JEUNE FILLE des chansons, comme « Frontière finale » chien, « Enfant de la Lune Mahi » sandwich et « As élevé » frites.

« Ce n’est pas seulement JEUNE FILLE les fans qui entrent, » McBrain a dit à propos du restaurant dans une interview en 2010. « Nous avons beaucoup de pèlerinages, les gens entrent et regardent tous les trucs sur les murs, mais la plupart des gens qui entrent en sortent toujours satisfaits. Et ce n’est pas très cher. Un rack de côtes est [$20], et vous obtenez une livre et un quart à une livre et demie de côtes. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours été un fan de barbecue, McBrain Raconté Broward Palm Beach Nouveaux Temps en 2013 : « Ouais ! Vous savez, je suis britannique, et nous n’avons pas un été très long, donc il y a très peu de gens qui sortent et font une barbie dans le jardin. En tournée en Amérique, je J’ai toujours adoré acheter un rack de dos de bébé et de la salade de chou et des frites, et c’était ma principale expérience de barbecue, les dos de bébé. Puis un de mes amis m’a appris comment faire les côtes que nous faisons au restaurant, et commencé à faire de la sauce, et ça a eu beaucoup de succès et les gens ont aimé ça, et c’est là que Rock N Roll Ribs est né, vraiment. C’était un rêve que nous avions et il s’est finalement concrétisé. Je dois être honnête, c’est ce n’est pas une entreprise qui nous rapporte beaucoup d’argent, mais nous faisons sourire beaucoup de gens et beaucoup de gens heureux. Je suis très heureux, c’est génial ! J’adore quand je rencontre des gens et qu’ils disent des choses comme : » ce sont les côtes que j’ai jamais eues’ ou, ‘Votre porc effiloché est à tomber par terre’, et cela me réchauffe le cœur! »

Côtes levées rock’n’roll



4651 State Road 7 (US441)



Sources de corail, Floride 33073



954-345-RIBZ (7429)

