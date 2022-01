Nicko Mcbrain sur la campagne ‘Belshazzar’s Feast’ pour l’album ‘Senjutsu’ d’Iron Maiden : ‘C’était un bon morceau de stratégie’

Dans une récente interview avec Lana Morgane du 102.9 Le cochon station de radio, IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain a parlé de la façon dont le « Fête de Belshazzar » La campagne de teasers a eu lieu avant la sortie du 17e album studio du groupe, « Senjutsu ».

« Avec la sortie de [the LP’s first single] ‘L’écriture du mur’, la stratégie de relations publiques, Sarah Philippe [new media manager at MAIDEN‘s management company, Phantom Music Management] est venu avec cette idée », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Elle a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe et Bruce [Dickinson, MAIDEN singer] et, évidemment, tige [Smallwood, MAIDEN manager] et Steve [Harris, MAIDEN bassist]. Le reste d’entre nous n’était pas vraiment dans le coup, pour ainsi dire, parce que nous laissions Steve et notre équipe de gestion s’occupe de tout. Seules les décisions importantes sont prises par l’ensemble du groupe, et ce n’est généralement pas le cas parce que nous n’avons pas besoin de prendre des décisions importantes en tant que groupe démocratique ; Steve s’occupe de la plupart de ce genre de choses. »

Nicko a poursuivi: « Cette stratégie, d’où ils sont venus avec les dépliants et les petits teasers et les œufs de Pâques et les gens allaient et devenaient Sherlock Holmes pour savoir ce qui se passait avec ‘Fête de Belshazzar’, c’était une excellente stratégie. Et c’était probablement la différence [between how this album was rolled out and how the previous MAIDEN records were marketed]. Il y avait beaucoup plus de temps, évidemment. Nous avons eu deux ans pour déterminer ce qui allait se passer et quand nous sortirions le disque. C’est donc la seule différence, vraiment – ​​le fait qu’il y avait beaucoup de temps de préparation et que tout était correct avec l’œuvre d’art… Rien n’a été vraiment précipité. Non pas que dans les sorties d’albums précédents, il y ait eu des précipitations ou quelque chose comme des délais à respecter. C’était donc ce qui était bien avec cet album. Malheureusement, en raison de cette pandémie, oui, nous avons tous dû nous asseoir à la maison et travailler à domicile. Et je suis sûr que l’équipe a trouvé cela peut-être un peu pénible. Mais je pense que tout le monde s’y est habitué Zoom. C’est donc la seule bonne chose, je pense, qui est sortie de cette horrible pandémie pour les personnes qui travaillent toujours et qui travaillent à domicile. »

Dickinson parlé de la « Fête de Belshazzar » campagne de teasers lors d’une interview avec The Festivals Hub l’été dernier. Il a déclaré: « Je ne peux pas m’attribuer le mérite de la campagne de teasers. C’était à cause de Sarah dans notre JEUNE FILLE Bureau. Elle a eu l’idée parce qu’elle est la déesse de tout ce qui concerne les médias sociaux et Internet. Moi? Je n’ai aucune présence sur les réseaux sociaux, et j’aime ça parce que je dors la nuit et que je ne suis pas obsédé par ce que les idiots disent de moi. Cependant, j’apprécie le monde moderne et c’est la façon dont les gens ressentent le besoin de communiquer. Dans le monde fou de la pandémie, vous ne pouvez pas réellement vous promener et rencontrer physiquement des gens ou avoir des premières. L’une des idées était d’avoir une première de [‘The Writing Of The Wall’] vidéo dans les cinémas et que les gens la tweetent et la fassent devenir virale, mais cela n’allait pas arriver. Curieusement, il y a un indice sur la campagne au début de la vidéo qui est l’invitation à ‘Fête de Belshazzar’ et cela a failli ne pas se retrouver dans la vidéo parce que la société de vidéo, autant que je les aime, l’a oublié. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette excellente production et j’ai tout regardé en arrière et je me suis dit : « Euh… il nous manque quelque chose, les gars. Il est censé y avoir une invitation à tout ça. C’est pourquoi ce gars va et suit la piste – il ramasse l’invitation des morts JEUNE FILLE fan et c’est là que tout le monde va. Si vous ne le savez pas au début de la vidéo, c’est comme regarder ‘Guerres des étoiles’ sans le « Dans une galaxie lointaine, lointaine » – le préambule au début – cela n’aurait aucun sens avant la moitié du film. Donc, vous devez avoir ceci là-dedans. Marc Andrews et l’ex-Pixar les gars qui étaient nos producteurs exécutifs à ce sujet ont dit: « Il y a un correctif pour cela – peut-être que nous avons mis une feuille d’invitation qui tombe par terre. » À l’origine, l’enfant le serrait dans sa main et de cette façon, vous le voyez tomber au sol, ce qui est une solution plus facile pour l’animation. J’ai dit de faire quelque chose de simple en noir et blanc comme un prospectus pour l’une de ces soirées rave semi-légales où vous obtenez des affiches sur des poteaux en béton sous les routes sur des choses comme ça. Alors j’ai inventé des choses comme « Le paradis ou l’enfer », « pluie ou soleil », « vivre pour toujours », qui a un jeu de mots et je n’y pense plus. Ensuite, nous avons pris cette affiche et l’avons transformée en chemise et en avons fait le début de ce qui était en fait une sorte de campagne rave sur Internet. Avec les indices qu’elle a mis en place, c’était une bonne Sherlock Holmes Chasse aux œufs de Pâques sur Internet. C’était vraiment cool. J’ai été très impressionné par ce que l’équipe a mis en place. »

« Fête de Belshazzar » est l’histoire de l’écriture sur le mur dans la Bible, et IRON MAIDEN a taquiné l’annonce de « L’écriture sur le mur » en partageant un message vidéo de 14 secondes sur les réseaux sociaux où le « Fête de Belshazzar » l’affiche a été retirée d’un mur pour révéler le slogan « WOTW », que les fans avaient théorisé en référence à « Writing On The Wall ». Une semaine plus tôt, Dickinson a invité les fans à un « Fête de Belshazzar » événement via un message vidéo. Avant cela, il arborait un « Fête de Belshazzar » chemise dans une interview télévisée avec Nouvelles du ciel. Au cours de la conversation, il a taquiné JEUNE FILLEde ses projets futurs, en disant : « Je ne peux pas vous dire ce que c’est, mais c’est juste devant vous. »

Un certain nombre d’autres JEUNE FILLE-les graphiques liés avaient présenté le slogan « WOTW ». De plus « Fête de Belshazzar » l’affiche a été repérée au Télécharger le pilote festival en juin 2021 portant la date « 15/07 » et les lettres « IMXVII », que les fans pensaient à l’époque étaient une référence à IRON MAIDEN et 17 en chiffres romains.

« Senjutsu » est sorti en septembre. IRON MAIDENson premier album en six ans a été enregistré en 2019 à Paris avec un producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris.

Pour « Senjutsu » — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris.

« Senjutsu » s’est incliné au 3e rang du classement Billboard 200, se classant plus haut que même les premiers classiques du groupe comme « Esclave du pouvoir » et « Le nombre de la bête ». Près de 90 pour cent des 64 000 unités d’album équivalentes du LP provenaient de ventes d’albums purs. Le double album acclamé par la critique a fait ses débuts une place plus haut que 2015 « Le livre des âmes » et les années 2010 « La frontière finale », qui ont tous deux culminé au n ° 4.

« Senjutsu » a été JEUNE FILLE13e album de ‘s en tête du Top 40 aux États-Unis

Selon Panneau d’affichage, « Senjutsu » enregistré la deuxième plus grande semaine de 2021 pour un album de hard rock dans les deux unités d’album équivalentes gagnées et dans les ventes d’albums traditionnels.

« Senjutsu » a dominé les charts dans plusieurs pays européens lors de sa sortie, notamment en Belgique, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Suède et en Suisse.